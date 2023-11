Uued ülevaated mikroobide kasvust kosmoses: gravitatsiooni rolli uurimine

Kaks teadlast Oregoni osariigi ülikooli tehnikakolledžist on ühendanud jõud NASA-ga, et uurida gravitatsiooni ja mikroobide kasvu intrigeerivat seost. Dorthe Wildenschild ja Tala Navab-Daneshmand on saanud riiklikult teadusfondilt 525,000 XNUMX dollari suuruse toetuse, et viia läbi katseid Rahvusvahelises Kosmosejaamas (ISS), et uurida biokilede moodustumist ja arengut osaliselt küllastunud pinnases ja kivimites.

Biofilmid, mis on pindade ja üksteise külge kinnituvate mikroorganismide klastrid, mängivad erinevates uurimisvaldkondades üliolulist rolli. Uurides nende kasvu poorses meedias, püüavad teadlased saada olulisi ühiskondlikke mõjusid. Need uuringud võivad täiustada põhjavee tervendamistehnikaid, parandada veepuhastusprotsesse ning anda väärtuslikke teadmisi mulla- ja põllumajandusteaduses. Lisaks mõjutavad biokiled ka mehaaniliste seadmete ja meditsiiniliste implantaatide saastumist.

Mikrogravitatsioonitingimustes mikroorganismide käitumise mõistmine võib samuti selgitada nende mõju projekteeritud süsteemidele ja inimeste tervisele meeskonnaga kosmoselendude ajal. Uurides biokile moodustumist ainulaadses keskkonnas, näiteks ISS-is, saab uut teavet mikroobide muutunud käitumise kohta kosmoses.

Kaasas köitvad pildid, nagu foto Ühendkuningriigi järvest, millel on kujutatud elavat oranži lima, mis tuleneb raua bakteriaalsest oksüdatsioonist põhjavees, avab see uuring uusi piire mikroobide kasvu uurimisel. Vees peegelduv kontrastne sinine taevas loob värvilisele limale visuaalselt silmatorkava tausta, mis tuletab meelde biofilmide intrigeerivat mitmekesisust.

Uurides gravitatsiooni mõju biokile moodustumisele, sillutavad need teadlased teed murrangulistele avastustele, mis mõjutavad mitmesuguseid valdkondi nii Maal kui ka kosmoseuuringutes. Kuna Wildenschildi ja Navab-Daneshmandi valmistatud näidised on ette nähtud ISS-ile startimiseks, ootame põnevusega nende väärtuslikku teavet.

