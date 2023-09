Asteroid Bennu: NASA kosmoseaparaat OSIRIS-REx läheneb proovi Maale toimetamisel

NASA kosmoseaparaat OSIRIS-REx on teel tagasi Maale, kandes asteroidi Bennult pärit asteroidide tükke ja tükke. Kosmoselaev startis 2016. aastal ja on viimased seitse aastat veetnud iidsest killustikuhunnikust proove kogudes. Bennul on väike võimalus 22. sajandi lõpus Maaga kokku põrgata, mistõttu NASA pidas seda võimalikuks turvariskiks ja saatis sellele missioonile OSIRIS-RExi. Kosmoseaparaat peaks proovid toimetama Utah' kaitseministeeriumi Dugway prooviväljakule 24. septembril 2021.

OSIRIS-RExi missiooni juhtivteadur Dante Lauretta kinnitas, et kosmoselaev on hea tervise juures ja valmis proovi kohaletoimetamiseks. Proovide õige käitlemise tagamiseks pärast nende Maale jõudmist on läbi viidud ulatuslikud harjutused. Taastamismeeskonnad on läbinud erinevaid stsenaariume, sealhulgas leidnud kapsli tagurpidi või veelombis. Eesmärk on, et kõik protseduurid oleksid skriptitud, et tagada sujuv ja edukas otsimine.

Proove sisaldav kapsel võetakse üles helikopteriga ja transporditakse spetsiaalselt selleks loodud puhtasse ruumi Utah' katse- ja koolituspiirkonnas. Sealt transporditakse see lennukiga NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis, kus seda edasi analüüsitakse.

OSIRIS-RExi poolt kogutud asteroidimaterjali täpne kogus on mõõtmisvea tõttu ebakindel. Meeskonna hinnangul on kosmoselaev tabanud 5.26–12.34 untsi (149–350 grammi) Bennu, ületades missiooni 60 grammi (2.1 untsi).

Dante Lauretta, kes on OSIRIS-RExi projektiga seotud olnud 20 aastat, väljendas oma põnevust proovide nägemise üle. Ta kirjeldas seda kui sürreaalset kogemust ja aastatepikkuse raske töö kulminatsiooni. Proovide analüüs annab väärtuslikku teavet Päikesesüsteemi kujunemise algusaegade kohta ja võib potentsiaalselt paljastada vihjeid elu päritolu kohta Maal.

