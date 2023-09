Kosmoselaev Osiris-Rex naaseb Maale, kandes asteroidilt Bennult kogutud väärtuslikke proove. Kosmoselaev peaks tabama Maa atmosfääri tippu Lääne-Utah's kohaliku aja järgi kell 08. Maandumise sihtmärk on selle piirkonna kauge sõjaline katsepolügooni.

Kui kosmoselaev siseneb Maa atmosfääri, liigub see 12 km/s ehk 27,000 3,000 miili tunnis. Selle kiire kiiruse tõttu kuumeneb veesõiduki alumine temperatuur üle XNUMX kraadi Celsiuse järgi. Kuid see intensiivne kuumus täidab ka kosmoselaeva aeglustamise olulist eesmärki.

Stabiilsuse tagamiseks laskumisel võetakse kasutusele drogue langevari. Pärast seda viib pearenn kapsli õrnalt maapinnale. Eeldatav aeg Utah' kõrbepõrandaga kokkupuutumiseks on 08:55.

Kui kosmoselaev on maandunud, transpordivad helikopterid selle ajutisse laborisse. See labor toimib võimalusena valmistada proovikapsel ette edasiseks analüüsiks NASA Johnsoni kosmosekeskuses Texases. Keskuses on spetsiaalne rajatis, mis on spetsiaalselt loodud asteroid Bennult kogutud proovide põhjalikuks uurimiseks ja uurimiseks.

Seda monumentaalset missiooni on tehtud aastaid, 2016. aastal alustas kosmoselaev Osiris-Rex oma teekonda Bennusse. Missiooni eesmärk oli koguda sellelt Maa-lähedaselt asteroidilt proove ja viia need tagasi Maale üksikasjalikuks uurimiseks. Arvatakse, et Bennu proovid sisaldavad väärtuslikku teavet päikesesüsteemi varase ja elu alguse kohta.

Kui kosmoselaev Osiris-Rex oma missiooni lõpetab ja Maale naaseb, ootavad teadlased ja uurijad põnevusega proovide saabumist. Nende proovide leiud võivad oluliselt mõjutada meie arusaama meie enda planeedist ja universumist tervikuna.

