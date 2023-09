By

NASA sond OSIRIS-REx sooritas edukalt oma viimase trajektoori korrigeerimise manöövri, viies selle sammu võrra lähemale oma asteroidiproovi Maale toimetamisele 24. septembril. Pühapäeval põles sond mootoris lühiajaliselt, mille tulemusena muutus kiirus 7 tolli (17.8 sentimeetrit) minutis. See manööver kohandas näidiskapsli maandumiskohta, liigutades seda kaitseministeeriumi Utah' katse- ja väljaõppepolügoonil ettemääratud maandumistsoonis peaaegu 8 miili (12.5 kilomeetrit) itta.

See parandusmanööver järgnes üliolulisele kursi määramise manöövrile 10. septembril, mille eesmärk oli vabastada proovikapsel 24. septembril 63,000 102,000 miili (1.8 2.8 km) kõrgusel Maa kohal. Praegu asub sond Maast umbes 14,000 miljoni miili (23,000 miljoni km) kaugusel ja läheneb kiirusega umbes XNUMX XNUMX miili tunnis (XNUMX XNUMX km/h).

2016. aasta septembris startinud missioon OSIRIS-REx, mille eelarve oli miljard dollarit, saadeti uurima Maa-lähedast asteroidi Bennu. Pärast aastatepikkust vaatlust kogus see 1. aasta oktoobris Bennu pinnalt edukalt umbes 8.8 untsi (250 grammi) materjali.

Maale naasmisel toimetatakse proov NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis, kus seda kureeritakse ja säilitatakse. Osa asteroidide materjale jagatakse teadlastele üle kogu maailma, et uurida varajast päikesesüsteemi ja süsinikurikaste asteroidide, nagu Bennu, võimalikku rolli elu tekkimisel Maal. Teadlased usuvad, et need asteroidid võisid tuua Maale iidsete löökide kaudu orgaanilisi ühendeid, eluks olulisi ehitusplokke.

Samal ajal kui tagasipöördumiskapsel suundub Maale, jätkab peamine kosmoselaev OSIRIS-REx oma missiooni. See liigub teise potentsiaalselt ohtliku asteroidi Apophise poole pikendatud missioonil OSIRIS-APEX, mis on kavandatud 2029. aastaks.

Allikad:

- NASA sond OSIRIS-REx teeb enne asteroidiproovi Maale tagastamist lõpliku kursi korrigeerimise