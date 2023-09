NASA missioon OSIRIS-REx läheneb väärtusliku asteroidiprooviga Maale

NASA kosmoselaev OSIRIS-REx läheneb Maale oma väärtusliku asteroidiproovide lastiga. Kriitilise manöövri käigus tulistas kosmoselaev oma asendit reguleerivad tõukurid, reguleerides oma kiirust 0.5 miili tunnis, et tagada edukas tagasipöördumine. Ilma selle väikese korrektsioonita oleks sond ja selle asteroidi lasti Maast mööda läinud.

OSIRIS-RExi missioon hõlmab mustuse ja kruusa proovide kogumist asteroidilt Bennu, mille laius on umbes 1,650 jalga. Kosmoselaev kogus 8.8. aasta oktoobris Bennu visiidi ajal umbes 250 untsi (2020 grammi) materjali. Need hinnalised proovid toimetatakse Maale kapslis 24. septembri hommikul.

Tagasipöördumiskapsel peaks maanduma kindlaksmääratud alal, mille mõõtmed on 36 miili x 8.5 miili Utah' katse- ja treeningväljakul, Salt Lake Cityst edelas. Maandumine toimub umbes 13 minutit pärast kapsli vabastamist, kusjuures kosmoselaev järgib täpset kiirust ja nurka.

Kogutud asteroidiproovid on teadlastele kogu maailmas tohutult väärtuslikud. Neid proove uurides loodavad teadlased saada ülevaate meie päikesesüsteemi kujunemisest ja arengust. Lisaks võib materjal valgustada süsinikurikaste asteroidide, nagu Bennu, rolli Maa eluks vajalike komponentide tarnimisel.

Praegu on kosmoseaparaat OSIRIS-REx Maast umbes 4 miljoni miili kaugusel ja liigub kiirusega 14,000 17 miili tunnis. Missioonimeeskond võib 2029. septembril sooritada veel ühe tõukuri tulistamise, kui seda vajalikuks peetakse. Oluline on märkida, et Maale naaseb ainult näidiskapsel, samal ajal kui kosmoselaev jätkab oma teekonda asteroidi Apophise poole pikendatud missiooniks, mille saabumine on kavandatud XNUMX. aastal.

Allikad:

– NASA ametnike ajaveebi postitus 11. septembril

– NASA Goddardi kosmoselennukeskuse pildikrediit: kosmoseaparaadi OSIRIS-REx ja näidiskapsli Maa tagasipöördumise trajektoor.