Elektronide käitumise mõistmine sulasoolades arenenud tuumareaktorite jaoks

Energeetikaosakonna Oak Ridge'i riikliku labori ja Iowa ülikooli teadlased on saavutanud märkimisväärset edu, et mõista, kuidas elektronid suhtlevad sulasooladega arenenud tuumareaktorites. Arvutuslikult simuleerides liigse elektroni sisestamist sula tsinkkloriidi soola, suutsid teadlased tuvastada kolm olekut, mida elektron võib eeldada.

Esimese stsenaariumi korral saab elektron osaks kahest tsingiioonist koosnevast molekulaarsest radikaalist. Teise stsenaariumi korral lokaliseerub elektron ühele tsingiioonile. Kolmanda stsenaariumi korral on elektron ümber paigutatud ja hajutatud mitmele soolaioonile. Need leiud on üliolulised, et ennustada kiirguse mõju soolakütusel töötavate reaktorite jõudlusele.

Sulasoola reaktoreid peetakse tulevaste tuumaelektrijaamade potentsiaalseks konstruktsiooniks. Seetõttu on ülimalt oluline mõista, kuidas sulasoolad reageerivad kõrgele kiirgusele. Teadlaste eesmärk oli heita valgust elektroni käitumisele, mis puutub kokku sulasoola moodustavate ioonidega.

Kuigi uuring ei vasta kõigile küsimustele, annab see olulise lähtepunkti elektronide ja sulasoolade vastastikmõju edasiseks uurimiseks. Teadlased usuvad ka, et kolm tuvastatud liiki, mille elektronid lühikese aja jooksul moodustavad, võivad potentsiaalselt reageerida, moodustades pikema perioodi jooksul keerukamaid liike.

Uuring pealkirjaga "Kas kõrgel temperatuuril sulanud soolad reageerivad liigsete elektronidega? ZnCl2 juhtum”, avaldati ajakirjas The Journal of Physical Chemistry B. See valiti ACS-i toimetajate valikuks, mis näitab selle potentsiaali laia avalikkuse huvides.

See uuring viidi läbi Brookhaveni riikliku labori juhitud DOE sulasoolade äärmuslikes keskkondades energiapiiride uurimiskeskuse (MSEE EFRC) osana. Uurimisrühm kavatseb jätkata kiirguse mõju uurimist teistele soolasüsteemidele. Nende arvutuslikud uuringud viidi läbi DOE kasutajarajatistes, sealhulgas Oak Ridge'i riikliku labori teaduse arvutus- ja andmekeskkonnas ja Lawrence Berkeley riikliku labori riiklikus energiauuringute teaduslikus arvutuskeskuses.

Sulasoolades olevate elektronide käitumise mõistmine on sulasoola reaktorite edasiarendamisel ülioluline. See aitab tagada nende reaktorite ohutuse ja tõhususe, mida peetakse tulevaseks tuumaenergia tootmiseks paljulubavaks võimaluseks.

Allikad:

– Lawrence Bernard, ORNL