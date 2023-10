Orioniidide meteoorivihm jõuab haripunkti sel nädalavahetusel, kuidas vaadata

By

NASA andmetel saavutab Orioniidide meteoorisadu, mis on aasta üks vapustavamaid meteoorisadu, haripunkti sel nädalavahetusel. Halley komeedilt pärit prahist tekkinud dušš on nähtav 20. oktoobril varahommikul pärast keskööd ET.

Optimaalseks vaatamiseks soovitab NASA leida valgusreostusest eemal asuva asukoha, näiteks metsa. Parim viis meteooride jälgimiseks on heita pikali, jalad on suunatud kagusse. Silmade pimedusega kohanemiseks võib kuluda kuni 30 minutit, seetõttu on soovitatav taskulambid ja muud ereda valgusega seadmed ära panna.

Meteoorid liiguvad hinnanguliselt kiirusega 41 miili sekundis, jättes endast maha helendava prahijälje, mida võib näha mitmest sekundist kuni minutini. NASA soovitab otsida taevas pikaajalisi valguse plahvatusi.

Need, kes ei näe meteoorisadu kehva ilma või valgusreostatud taeva tõttu, saavad 10. oktoobril kell 20 ET järgi kuulata NASA otseülekannet Alabamas Huntsville'is asuvast Marshalli kosmoselennukeskusest.

Orionidi sündmus pole ainus Halley komeedi põhjustatud meteoorisadu. Eta Aquaridsi meteoriidisadu, mis saavutab haripunkti igal aastal mai alguses, on samuti põhjustatud komeedi prahist ja tolmust.

Lisaks orioniididele on novembris oodata ka teiste meteoorisadude haripunkti, sealhulgas lõuna- ja põhjatauriididel.

Orioniidide meteoorisadu on oma nime saanud Orioni tähtkuju järgi, kus meteoorid on taevas näha. Halley komeet, mis naaseb sisemisse päikesesüsteemi iga 76 aasta järel, heidab kosmosesse tolmu, millest saab lõpuks Orioniidide meteoorisadu.

Halley komeet, mis on tuntud oma erilise tulise jälje poolest, on dokumenteeritud kui lendava, põleva kivina taevas Bayeux' seinavaibal, mis kujutab Hastingsi lahingut 1066. aastal. Komeet on üks kõige vähem peegeldavaid objekte Päikesesüsteemis. nähtav ainult selle leegiv rada.

