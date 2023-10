Orioniidi meteoorivihm: tähelepanuväärne taevalik sündmus

Orioniidide meteoriidisadu, mida NASA on kirjeldanud kui üks aasta ilusamaid sadu, saavutab haripunkti lähipäevil. Oma heleduse ja kiiruse poolest tuntud orioniidide meteoorid liiguvad hämmastava kiirusega 148,000 41 miili tunnis või XNUMX miili sekundis. Mõned neist meteooridest jätavad maha helendavad prahist koosnevad rongid, lisades taevanäidusele hiilguse.

NASA andmetel raamivad meteoorid öise taeva heledaimad tähed, pakkudes vaatlejatele suurejoonelist tausta. Dušš algas 26. septembril ja kestab 22. novembrini, kuid tipphetk on oodata 21. oktoobril. Selle aja jooksul võivad kuuta taevas vaatajad oodata umbes 23 meteoori tunnis.

Orioniidide meteoriidisadu toimub igal aastal, kui Maa läbib Halley komeedi prahiga täidetud kosmoseala. See komeedi tolmuosakestest koosnev praht on vastutav Maa atmosfääriga kokkupõrkel meteooridena nähtavate valgusribade eest.

Orioniidide meteoriidisadu vaatlemiseks on kõige parem leida asukoht valgusallikatest eemal. Silmadel kulub pimedusega kohanemiseks umbes 30 minutit, mis võimaldab meteooride paremat nähtavust. Põhjapoolkeral on soovitatav lamada selili nii, et jalad on suunatud kagusse, lõunapoolkeral aga suunata jalad kirde suunas.

Orioni tähtkuju asukoha määramine, millest meteoorisadu oma nime on saanud, juhatab vaatlejad taeva kiirguspunkti. Suurejoonelisema vaate saamiseks on aga kõige parem vaadata Orionist vähemalt 45–90 kraadi kaugusele, kuna see muudab meteoorid pikemaks ja muljetavaldavamaks.

Pärast oktoobrit võivad astronoomiahuvilised oodata Leonidide meteoorisadu novembris. Komeedi Tempel-Tuttle'i prahist põhjustatud leoniidid kattuvad korraks orioniididega, enne kui saavutavad haripunkti 18. novembril.

Meteoorisadu ilu seisneb Maa atmosfääriga suhtlemises taevaobjektide imestamises. See tuletab meelde meie universumi avarust ja suurepärasust. Nii et märkige oma kalendritesse ja valmistuge Orioniidide meteoorisaju hiilguse ees aukartust tundma!

Mõisted:

Orioniidide meteoorisadu: iga-aastane meteoorisadu, mis tekib siis, kui Maa läbib Halley komeedi jäetud prahiraja.

Halley komeet: kuulus perioodiline komeet, millel kulub päikese ümber tiirlemiseks umbes 76 aastat.

Kiirguspunkt: punkt taevas, kust meteoorisadu meteoorid näivad pärinevat.

