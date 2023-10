Valmistuge Orionidi meteoriidisajuks

By

Skygazerid ootavad sel kuul maiuspala, kuna iga-aastane Orioniidide meteoorisadu jõuab haripunkti. See taevane sündmus, mis toodab kuni 25 meteoori tunnis, pimestab tähevaatlejaid laupäeva õhtul ja pühapäeva varastel tundidel. Orioniidid on eriti erilised, kuna meteoorid on tegelikult Halley komeedi fragmendid, mida tuntakse komeedina 1P/Halley.

Halley komeet on kuulus komeet, mida võib Maalt näha vaid iga 75–76 aasta tagant. Orioniidide meteoorisadu annab aga inimestele võimaluse olla igal aastal tunnistajaks killule selle komeedi ajaloost. Kui Halley komeet tiirleb ümber päikese, jätab see oma teele prahi jälje. Kui Maa läbib selle prahi, siseneb see meie atmosfääri uskumatu kiirusega.

Warwicki ülikooli teadur dr Minjae Kim selgitab, et Orioniidide meteoriidisadu leiab aset ajavahemikus 2. oktoober kuni 7. november ja selle haripunkt on ööl vastu 20. oktoobrit 22. oktoobrini. Siiski võib vihmahoogu jälgida enne ja pärast tippkuupäevi. See dušš pole tuntud mitte ainult oma ilu, vaid ka ühenduse poolest Halley komeediga.

Orioniidide meteoriidisaju tunnistajaks on vaja ainult selget taevast, kannatlikkust ja valgusreostusest eemal asuvat asukohta. Meteoorid on palja silmaga nähtavad kõigis taeva osades, muutes selle ülemaailmselt nähtavaks sündmuseks. Olenemata sellest, kas asute põhja- või lõunapoolkeral, saate seda taevalikku etendust nautida kuni 7. novembrini.

Seega, kui jäite Halley komeedi nägemisest ilma "üks kord elus toimuvast sündmusest", ärge muretsege. Orioniidide meteoriidisadu pakub ainulaadset võimalust olla tunnistajaks selle kuulsa komeedi mahajäetud prahile ja nautida öise taeva ilu.

Allikad:

– Nina Massey, PA teaduskorrespondent