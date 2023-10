Orioniidi meteoorivihm: tähelepanuväärne taevalik sündmus

Orioniidide meteoriidisadu, üks aasta oodatumaid taevasündmusi, on täna õhtul nähtav, kui Maa läbib Halley komeedi jäetud prahti. See iga-aastane meteoorisadu on saanud nime Orioni tähtkuju järgi, kuna meteoorid näivad kiirgavat just sellest konkreetsest taevapunktist.

Orioniidid on tuntud oma kiirete ja eredate meteooride poolest, mis teeb neist põneva vaatepildi taevavaatlejatele ja entusiastidele. Sel aastal peaks hoovihm saavutama haripunkti kesköö ja koidu vahel, pakkudes rohkelt võimalusi meteoorisadu tunnistajaks kogu selle hiilguses.

Orioniidide ilu täielikuks hindamiseks leidke linnatuledest eemal asuv koht, kust avaneb selge vaade taevasse. Heitke pikali või istuge mugavalt, laske silmadel pimedusega kohaneda ja laske etendusel alata. Meteoorid võivad ilmuda igas taevaosas, seega on oluline omada laia vaatevälja.

Kuigi Orioniidide meteoriidisadu on iga-aastane sündmus, võib selle intensiivsus aasta-aastalt erineda. See on tingitud Maa ja Halley komeedi positsioonide muutumisest nende vastavatel orbiitidel. Mõnel aastal võib hoovihm tekitada rohkem nähtavaid meteoore, samal ajal kui mõnel aastal võib ekraan olla vähem muljetavaldav. Kuid olenemata intensiivsusest on iga võimalus meteoorisadu tunnistajaks olla ainulaadne ja aukartust äratav kogemus.

Pidage meeles, et kannatlikkus on meteoriidisaju jälgimisel võtmetähtsusega. Teie silmade kohanemine ja meteooride ilmumine võib võtta veidi aega. Nii et seadke end sisse ja nautige öise taeva maagiat, kui põgusad valgustriibud kaunistavad taevast ülal.

