Orioniidide meteoriidivihm: tähelepanuväärne etendus öötaevas

Sügis ei too kaasa mitte ainult jahedamaid temperatuure, vaid ka võimaluse olla tunnistajaks vapustavale looduse ilutulestikule – Orioniidide meteoorishow’le. Kuulsalt Halley komeedilt pärinev meteoorisadu valgustab öist taevast igal oktoobril, lummades taevavaatajaid kogu põhjapoolkeral.

Kuigi Halley komeet on Maale nähtav vaid kord 76 aasta jooksul, on meil privileeg selle komeedi tolmu läbida igal aastal septembrist novembrini. See taevanähtus tekitab pimestava Orioniidi meteoriidisaju, mis on saanud nime Orioni tähtkuju järgi, mis paistab nende meteooride kiirguspunktina.

Sel aastal on Orioniidide meteoriidisaju tippaktiivsus oodata 21. oktoobril, pakkudes parima võimaluse olla hingematva väljapaneku tunnistajaks. Need meteoorid on tuntud oma erakordse kiiruse poolest, läbides meie atmosfääri hämmastava kiirusega 41 miili sekundis. Orioniidide tohutu kiirus põhjustab sageli värvilisi valgustriipe, mida nimetatakse "rongideks", mida võib jälgida mitu sekundit või isegi minutit.

Lisaks kiirusele on orioniidid tuntud ka tulekerade tootmise poolest, mis on intensiivsed valguse plahvatused. Vaatamata 21. oktoobril aset leidvale aktiivsuse tipptasemele võivad taevahuvilised alustada orioniidide vaatlemist septembri lõpus pärast südaööd ja vihma võib näha kuni novembri lõpuni.

Siiski ei pruugi selle aasta tipu vaatamistingimused kõigile sobida. Texase osades, kaguosas, kirdes, Vaikse ookeani loodeosas ja kesk-läänes on oodata pilvisust, mis takistab nähtavust. Teisest küljest on Edela-, Lõuna-Plainsi, Atlandi ookeani keskosa ning Kesk- ja Lõuna-Florida elanikel parem prognoos, kuna vaadet takistab vähem pilvi.

Kui kõrghooööl võib peaaegu 40% täiskuu osa saatest varastada, siis 21. oktoobrini eelnev päev on suurepärane võimalus langevaid tähti märgata. 18. ja 19. oktoobri õhuke poolkuu tagab paremad vaatamistingimused.

Niisiis, haarake tekk, leidke öötaeva all mugav koht ja valmistuge olema lummatud kosmilisest vaatemängust, milleks on Orionidi meteoorivihm. Nende taevanäidete tunnistajaks olemine tuletab meelde tohutut ilust ja imest, mis eksisteerib väljaspool meie maailma.

Mõisted:

– Meteoorivihm: taevasündmus, kus ühest taevapunktist paistab kiirgavat arvukalt meteoore (või langevaid tähti).

– Halley komeet: perioodiline komeet, mis tiirleb ümber Päikese umbes kord 76 aasta jooksul. See on tuntud oma erilise välimuse poolest ja seda nähti Maalt viimati 1986. aastal.

Allikad:

– NASA: riiklik lennundus- ja kosmoseamet

– FOX Ilm