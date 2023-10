Valmistuge sel nädalavahetusel orioniidide meteoriidisajuks

Ärge jätke mööda sel nädalavahetusel toimuvat suurejoonelist Orioniidide meteoriidisadu. Vihm peaks haripunkti saama pühapäeval kell 8 ET, kuid nähtavad meteoorid triibutavad taevas terve nädalavahetuse kiirusega 10–20 tunnis. Parim aeg meteoori märkamiseks on varased hommikutunnid, kui radiant või punkt, kust meteoorid paistavad pärinevat, on kõige kõrgemal.

Meteoori märkamiseks soovitavad eksperdid enne tähevaatlemist vähemalt 10–20 minutiks õue minna, et silmad vähese valgusega kohaneksid. Samuti on ideaalne leida koht valgusreostusest eemal, kust avaneb selge vaade tumedale taevale.

Orioniidide meteoriidisadu on põhjustatud ühe kuulsaima komeedi Halley komeedi prahist. Kuigi komeet on nähtav alles 2061. aastal, jätab see maha prahi jälje, mida Maa igal aastal läbib, mille tulemuseks on orioniidid. Komeedi tolmuterad liiguvad kiiresti ja aurustuvad atmosfääri sisenedes, luues meteooridena vaadeldavad eredad triibud. Orioniidid on tuntud oma heleduse ja kiire liikumise poolest.

Pärast orioniidide haripunkti on tänavu veel viis meteoriidisadu, sealhulgas lõunatauriidid, põhjatauriidid, leoniidid, geminiidid ja ursid. Lisaks on 2023. aastal jäänud kolm täiskuud – Jahikuu, Koprakuu ja Külmakuu.

See nädalavahetus on ideaalne võimalus olla tunnistajaks universumi ilule ja imetleda ülalolevaid taevaseid imesid. Ärge jätke mööda Orioniidide meteoriidisadu – pimestav ekraan, mis tuletab meile meelde meie päikesesüsteemi iidset päritolu.

