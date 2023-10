Valmistuge selle nädalavahetuse suurejooneliseks orioniidide meteoriidisajuks

Kui otsite silmipimestavat taevalikku etendust, ärge unustage sel nädalavahetusel pilku heita, et heita pilk Orioniidide meteoriidisajule. Vihm on seatud haripunkti pühapäeval kell 8 ET, kuid nähtavaid meteoore võib taevas näha terve nädalavahetuse, kiirusega 10–20 meteoori tunnis. Seda astronoomilist sündmust võib öösel näha kõikjalt maailmast.

Meteoori märkamise tõenäosuse maksimeerimiseks on soovitatav väljas olla varahommikul. Radiant, mis on punkt, kust meteoorid näivad pärinevat, on kõrgeim mis tahes ajavööndis kella 2 paiku öösel. Londoni loodusloomuuseumi planetaarteaduste uurija dr Ashley King aga oletab, et meteoorid hakkavad ilmuma kohe, kui pimedaks läheb.

Üks tegur, mida tuleb arvestada, on kuu faas selle sündmuse ajal. Sel nädalavahetusel on Kuu esimeses veerandfaasis ja loojub kesköö lähedal. Ameerika meteoroloogiaühingu andmetel võib kuu heledus meteoori nähtavust veidi häirida. King soovitab optimaalsete vaatamistingimuste jaoks oodata, kuni kuu loojub. Isegi kui viibite valgusreostusega linnas, peaksite vähese kannatlikkusega siiski nägema mõnda meteoori.

Orioniidide meteoriidisadu toimub igal aastal, kui Maa läbib Halley komeedi mahajäetud prahti. Kui killud sisenevad Maa atmosfääri, tekitavad nad taevasse pimestavad valgustriibud. See meteoorisadu on saanud nime Orioni tähtkuju järgi, kust meteoorid näivad kiirgavat.

Ärge jätke kasutamata võimalust olla tunnistajaks looduse kaunile ilutulestikule. Leidke linnatuledest eemal tume koht, heitke end pikali ja nautige Orioniidide meteoriidisaju loodud lummavat etendust.

