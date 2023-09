Imikute spontaanselt tahtlikule käitumisele ülemineku mõistmine

Florida Atlandi ülikooli teadlased on valgustanud protsessi, kuidas imikud lähevad spontaanselt käitumiselt tahtlikule käitumisele. Inimimikutele keskendunud uuringus leidsid teadlased, et kui imikud mõistsid, et nende tegevus põhjustab mobiiltelefonide liikumist, stimuleeriti neid üha enam liikuma, mille tulemuseks oli positiivne tagasiside.

Uuring hõlmas imikute jalgade sidumist võrevoodi külge kinnitatud mobiiliga. Iga väikelaste jalgade liigutus pani mobiili liikuma, mis omakorda stimuleeris imikuid veelgi rohkem liikuma. See positiivne tagasiside tõi esile põhjuse-tagajärje seose imiku ja mobiili vahel. Teadlased täheldasid, et teadvustamise hetk, mida iseloomustab imikute liikumiskiiruse järsk tõus, tähistas "vabaduse sündi".

Mõõtes nii imikute kui ka mobiili liikumist, avastasid teadlased selle hetke dünaamilised ja koordineerivad tunnused. Uuringus käsitleti "agentuuri" kui organismi ja keskkonna funktsionaalse sideme tekkivat omadust. See viitas sellele, et agentsus tekib iseorganiseeruva protsessi kaudu, mida iseloomustavad nii liikumine kui ka vaikus, pakkudes imikutele maailma uurides tähenduslikku teavet.

Uuringu vanemautor Scott Kelso rõhutas, et imikud suudavad liikumise ja vaikuse koordinatsioonidünaamika kaudu asju tahtlikult juhtuma panna. Uuringus rõhutati ka, et agentuuri juhitud avastusel on jälgitavad omadused, mis tuvastati imiku tuvastatud aktiivsuse puhangute ajastuse ja taseme erinevate klastrite kaudu.

See uuring täiendab meie arusaama tahtliku käitumise varasest arengust inimestel. See viitab sellele, et imikud on juba noorest east peale võimelised ära tundma oma keskkonnas esinevaid põhjuslikke jõude ja navigeerida maailmas tahtlikult.

