Uus mosaiik paljastab Kuu lõunapoolusel asuva Shackletoni kraatri enneolematu detaili

NASA avaldas uue mosaiikkujutise Shackletoni kraatrist, mis on Kuu lõunapoolusel paiknev püsivalt varjutatud löögikraater. See Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) ja ShadowCami meeskondade loodud pilt annab kraatrist haruldase ja üksikasjaliku ülevaate.

Alates 2009. aastast Kuu ümber tiirelnud LROC-l ja 2022. aasta augustis startinud Korea Aerospace Research Institute kosmoseaparaadi Danuri pardal oleval instrumentil ShadowCamil on Kuu vaatamiseks oma unikaalsed omadused. LROC on loodud töötama vähese valgusega tingimustes, kuid sellel on piiratud võimalus pildistada varjutatud alasid, mis ei saa kunagi otsest päikesevalgust. Teisest küljest on ShadowCam 200 korda valgustundlikum kui LROC, tuginedes Kuu geoloogilistelt tunnustelt või Maalt peegelduvale päikesevalgusele, et jäädvustada hämaralt valgustatud piirkondades pilte.

Hiljutine mosaiik loodi nende kahe kaamera kujutiste kombineerimisel, võimaldades terviklikku vaadet nii Kuu heledamatest kui ka tumedamatest osadest. Shackletoni kraater, mida iseloomustab püsivalt varjutatud põrand, on Kuu telje kerge kalde tõttu enam kui 90% aastast selle serva kolmes punktis osaliselt päikesevalguse käes. Arvatakse, et need varjutatud piirkonnad võivad potentsiaalselt sisaldada veejääreservuaare, mis on hindamatu ressurss tulevasteks Kuu missioonideks.

NASA rõhutas ka, et neid Shackletoni kraatri tugevalt valgustatud piirkondi saab tulevaste missioonide ajal kasutada baaslaagri jaoks päikeseenergia kasutamiseks, tehes madala temperatuuriga kraatri uurimiseks väljasõite varjutatud piirkondadesse. Lisaks pakub Kuu lõunapoolus pidevat sidet Maaga, muutes selle ideaalseks asukohaks uurimiseks.

Selle Shackletoni kraatri üksikasjaliku pildi avaldamine annab teadlastele väärtuslikke teadmisi ja paremat arusaamist Kuu geoloogiast. Samuti sillutab see teed Kuu ressursside tulevaseks uurimiseks ja kasutamiseks inimmissioonide kaudu.

