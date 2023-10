Ekspeditsiooni 70 meeskond viib läbi kosmosetervise ja maateaduse uuringuid rahvusvahelises kosmosejaamas

By

Rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) Expedition 70 meeskond on olnud hõivatud erinevate teadusuuringute ja hooldustöödega. Maa ümber orbiidil olev suur kosmoselaev ISS on uurimislabor ja kosmosesadam rahvusvaheliseks kosmoseuuringute koostööks. Seda on alates 2000. aastast pidevalt hõivanud astronautide ja kosmonautide roteeruvad meeskonnad kogu maailmast.

Üks läbiviidavatest uuringutest on DNA analüüs, mis aitab hoida meeskondi ja kosmoseaparaate ohutuna, sõltudes vähem Maast. Astronaut Jasmin Moghbeli kasutas jaama veeproovidest ekstraheeritud bakterite tuvastamiseks kaasaskantavat DNA sekvenaatorit. See tehnoloogiauuring aitab kaasa NASA tulevaste missioonide plaanidele Kuule, Marsile ja mujale.

Teine uuring hõlmab kantavate esemete kasutamist astronaudi tervise jälgimiseks. Astronaut Moghbeli kandis 48-tunnise seansi jooksul Bio-Monitori vesti ja peapaela, et testida oma võimet jälgida tervist, segades samal ajal igapäevaseid tegevusi minimaalselt.

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) komandör Andreas Mogensen töötas kupli sees, katsetades täiustatud kaamera võimet jälgida Maa äikesetorme ja nende elektrilist aktiivsust. Kogutud andmed võivad parandada teadmisi atmosfäärist ja viia tulevaste kosmoserakendusteni.

Samuti viidi läbi rutiinsed kontrollid ja hooldustööd. Näiteks NASA lennuinsener Loral O'Hara pildistas hädaolukorra riistvara, kontrollis tema vererõhku ja eemaldas skafandrist komponente. JAXA astronaut Satoshi Furukawa asendas Life Science Gloveboxi filtrid ja materjaliteaduse laboris proovikassette.

Meeskond valmistub ka kosmosekõnniks, mis on kavandatud kell 2 idaosa suveajal. Kosmonautid Oleg Kononenko ja Nikolai viivad läbi kosmosekõnni, mis hõlmab erinevaid ülesandeid väljaspool ISS-i.

Need käimasolevad uuringud ja ülesanded aitavad meil mõista kosmosetervist, maateadust ja rahvusvahelise kosmosejaama hooldust.

