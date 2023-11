Põnev komeetide ja asteroidide maailm

Komeedid ja asteroidid, kaks intrigeerivat taevakeha, mis on teadlasi ja astronoome sajandeid köitnud. Need kivi- ja jääfragmendid annavad meile väärtusliku ülevaate meie päikesesüsteemi ajaloost ja koostisest. Selles artiklis käsitleme komeetide ja asteroidide erinevaid aspekte, valgustades nende päritolu ja nende väärtuslikke teadmisi.

Komeedid, mida sageli nimetatakse "määrdunud lumepallideks", on jäised kehad, mis tiirlevad ümber päikese. Need koosnevad tahkest tuumast, mida ümbritsevad hõõguv kooma ja saba. Kui komeet läheneb päikesele, põhjustab kuumus jääde aurustumist, luues kooma ja saba, mis annavad komeetidele hüpnotiseeriva välimuse. Kuigi komeedid koosnevad peamiselt vesijääst, sisaldavad need ka muid lenduvaid aineid, nagu süsinikdioksiid, metaan ja ammoniaak.

Asteroidid seevastu on kivised jäänused, mis on jäänud alles päikesesüsteemi varasest tekkest. Nende suurus on erinev, ulatudes väikestest rändrahnidest kuni hiiglaslike massideni, mille läbimõõt on mitusada kilomeetrit. Enamik asteroide leidub asteroidivöös, piirkonnas, mis asub Marsi ja Jupiteri orbiitide vahel. Mõnel asteroidil on aga ekstsentrilised orbiidid, mis toovad nad Maale lähemale, muutes need potentsiaalseteks sihtmärkideks tulevaste uuringute jaoks.

FAQ:

K: Mille poolest erinevad komeedid ja asteroidid?

V: Komeedid on jäised kehad, mis aurustuvad päikesele lähenedes, samas kui asteroidid on kivised jäänused, mis on jäänud alles Päikesesüsteemi varasest tekkest.

K: Millest komeedid on tehtud?

V: Komeedid koosnevad peamiselt vesijääst, kuid sisaldavad ka muid lenduvaid aineid nagu süsinikdioksiid, metaan ja ammoniaak.

K: Kust leitakse enamik asteroide?

V: Enamik asteroide asub asteroidivöös, Marsi ja Jupiteri orbiitide vahelises piirkonnas.