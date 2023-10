Kus näha sel nädalavahetusel Ontarios Orioniidide meteoorivihma

By

Sel nädalavahetusel on Ontario elanikel võimalus olla tunnistajaks Orioniidide vapustavale meteoriidile. Neile, kes mõtlevad, kus on parim koht selle taevasündmuse vaatamiseks Ontarios, vaadake Pukaskwa rahvusparki. OnlineCasinos hindas hiljuti Pukaskwa rahvusparki üheks Kanada parimaks rahvuspargiks, kus on meteoorisadu haripunkt.

Orioniidide meteoorivihm, mis on tuntud kui "aasta üks ilusamaid hoovihmasid", saavutab haripunkti laupäeval, 21. oktoobril. OnlineCasinos analüüsis selliseid tegureid nagu taeva kvaliteet, valgussaaste ja Instagrami populaarsus, et teha kindlaks Kanada parimad rahvuspargid tähevaatluse jaoks. Ontarios asuv Pukaskwa rahvuspark saavutas 7 pargi seas 10. koha muljetavaldava tähevaatluspunktiga 8.31.

Superiori järve kaldal asuv Pukaskwa rahvuspark on metsloomade jaoks bioloogiliselt mitmekesine varjupaik. Selle kauge metsik loodus ja minimaalne valgussaaste loovad ideaalsed tingimused langevate tähtede märkamiseks. Park pakub hingekosutavaid vaateid ja selget taevast, muutes selle ideaalseks asukohaks Orioniidide meteoorisaju vaatlemiseks.

NASA kirjeldab Orionidi meteoore heledate ja kiiresti liikuvatena. Tippajal tekitab meteoorisadu igas tunnis umbes 15–20 langevat tähte. Sellel nädalavahetusel on soovitatav külastada Pukaskwa rahvusparki õhtusel ajal, et olla selle astronoomilise vaatemängu tunnistajaks.

Peale Pukaskwa rahvuspargi hõlmas edetabelis ka teisi Kanada rahvusparke, mis sobivad ideaalselt tähtede vaatamiseks. Nende hulka kuuluvad Banffi rahvuspark, liustiku rahvuspark, Jasperi rahvuspark, Yoho rahvuspark ja palju muud.

Olles nüüd relvastatud parima koha kohta, kus Ontario Orionids Meteor Shower'i vaadata, on aeg koguda kokku oma tähevaatlevad kaaslased ja asuda tähelepanuväärsele teekonnale öise taeva all.

Allikad:

- Internetikasiinode edetabel

- NASA