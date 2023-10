Suur keemiline universum: tundmatu uurimine

Teadlaste hinnangul on universumis miljardeid keemilisi ühendeid, millest seni on tuvastatud vaid 1%. Nendel avastamata ühenditel on potentsiaali lahendada selliseid probleeme nagu kasvuhoonegaaside eemaldamine ja meditsiinilised läbimurded.

Kui Dmitri Mendelejev leiutas 1869. aastal elementide perioodilisuse tabeli, hakkasid teadlased avastama tänapäeva maailma kujundanud kemikaale. Kui elemendid koosnevad ühte tüüpi aatomitest, siis keemilised ühendid koosnevad kahest või enamast aatomist. Mõned ühendid esinevad looduslikult, näiteks vesi (mis on valmistatud vesinikust ja hapnikust), samas kui teised on loodud laborikatsete ja tootmisprotsesside kaudu, näiteks nailon.

Keemilise universumi avaruse mõistmiseks peame arvestama võimalike keemiliste ühendite arvuga, mida saab moodustada 118 teadaoleva elemendi abil. Kahe aatomiga ühenditest alustades on 6,903 võimalikku kombinatsiooni. Kolme aatomiga ühendeid on umbes 1.6 miljonit ja kuna ühendid muutuvad keerukamaks, oleks meil kõigil Maal vaja neid kombinatsioone mitu korda luua. Kuid ühendi struktuur ja stabiilsus aitavad kaasa nende sünteesi keerukusele ja raskustele.

Suurimas seni loodud keemilises ühendis on peaaegu 3 miljonit aatomit ja selle funktsioon on siiani teadmata. Siiski kasutatakse sarnaseid ühendeid vähiravimite kaitsmiseks kehas, kuni need jõuavad sihtkohta.

Kuigi keemiat reguleerivad reeglid, saab neid painutada, luues täiendavaid võimalusi keemiliste ühendite jaoks. Isegi väärisgaasid, mis tavaliselt ei reageeri, võivad teatud tingimustel moodustada ühendeid. Ekstreemsed keskkonnad, nagu süvakosmose tingimused, laiendavad võimalike ühendite ulatust. Süsinik, millele tavaliselt meeldib olla seotud ühe kuni nelja teise aatomiga, võib ajutiselt seostuda viie aatomiga, täpselt nagu buss, mille maksimaalne mahutavus on neli, võib lühikeseks ajaks vedada rohkem reisijaid.

Keemikud veedavad sageli oma karjääri, püüdes luua ühendeid, mis eiravad traditsioonilisi keemilisi reegleid, saavutades aeg-ajalt oma püüdlustes edu. Samuti uurivad nad, kas teatud ühendid võivad eksisteerida ainult kosmoses või äärmuslikes keskkondades, näiteks ookeanipõhja hüdrotermilistes ventilatsiooniavades.

Uute ühendite otsimisel otsivad teadlased sageli seotud ühendeid või keemilisi reaktsioone. Modifitseerides tuntud ühendeid või kasutades tuttavates reaktsioonides uusi lähteaineid, saavad nad otsida "teadaolevaid tundmatuid". Loodusmaailma uurimine on toonud kaasa ka olulisi avastusi, nagu penitsilliini tuvastamine 1928. aastal, kui Alexander Fleming täheldas selle antibakteriaalseid omadusi.

Ühendite struktuuri mõistmine on nende omaduste avastamisel ja sarnaste ühendite otsimisel ülioluline. Röntgenitehnikate leiutamine, nagu Dorothy Crowfoot Hodgkini välja töötatud meetod, on hõlbustanud uute ühendite struktuuri määramist. Nüüd on teadlastel rohkem kui kunagi varem vahendid, et süveneda keemilise universumi tundmatutesse sügavustesse.

Allikad:

- "Keemiku ülestunnistused: ma teen molekule, mida ei tohiks eksisteerida."

– Isiklikud teadmised ja uurimustöö.