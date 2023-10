Suur keemiline universum: võimaluste uurimine

By

Universum on täis lugematuid keemilisi ühendeid, millest igaühel on tohutu potentsiaal. Teadlased on aga tuvastanud vaid 1% neist ühenditest. Uute keemiliste ühendite avastamine võib pakkuda lahendusi paljudele väljakutsetele, alates võitlusest kasvuhoonegaasidega kuni penitsilliini avastamisega sarnaste meditsiiniliste läbimurreteni.

Keemikud on keemiavaldkonda usinalt uurinud alates sellest, kui Dmitri Mendelejev 1869. aastal elementide perioodilisustabelit tutvustas. Kui paar viimast elementi nõudsid tuumasünteesi, siis nüüdseks oleme avastanud 118 erinevat tüüpi elementi. Kuid keemiline universum ulatub elementidest kaugemale – ka keemilised ühendid mängivad olulist rolli.

Keemilised ühendid koosnevad kahest või enamast aatomist, samas kui elemendid koosnevad ühest aatomitüübist. Näiteks vesi on looduslik ühend, mis koosneb vesiniku- ja hapnikuaatomitest, nailon aga laborites toodetud sünteetiline ühend.

Võime alustada arvukate kaheaatomiliste ühendite kaalumisest. Lämmastik ja hapnik, mis moodustavad vastavalt N2 ja O2, moodustavad 99% meie sissehingatavast õhust. Võimalike kaheaatomiliste ühendite teoreetiline arv on 6,903. Kui keemik valmistaks aastas ühe ühendi, kuluks iga võimaliku kaheaatomilise ühendi tootmiseks terve küla keemikuid aastas.

Kui laiendada kolme aatomiga ühenditele, mis hõlmavad tuttavaid näiteid nagu vesi (H2O) ja süsinikdioksiid (CO2), on umbes 1.6 miljonit ühendit. Kui liikuda veelgi enam nelja- ja viieaatomiliste ühendite poole, peaks iga inimene Maal looma kolm ühendit. Pealegi nõuaks kõigi nende ühendite tootmine kõigi universumi materjalide mitmekordset ringlussevõttu.

Kuid see lihtsustamine ei võta arvesse ühendite keerukust ja stabiilsust. Suurim seni loodud ühend koosneb ligi 3 miljonist aatomist, kuid selle eesmärki pole veel täielikult mõistetud. Selle ulatusega ühenditel on potentsiaalseid kasutusvõimalusi, näiteks vähiravimite kaitsmine kehas, kuni nad jõuavad ettenähtud sihtmärgini.

Vaatamata näiliselt piiravatele reeglitele võimaldab keemia paindlikkust, mis toob kaasa veelgi rohkem võimalusi. Isegi väärisgaasid, mis ei kipu teiste elementidega seonduma, võivad moodustada ühendeid. Näiteks argoonhüdriidi (ArH+) on kosmosest leitud ja ekstreemsetes tingimustes laborites paljundatud. Arvestades äärmuslikke keskkondi, suureneb potentsiaalsete ühendite arv.

Teadlased otsivad sageli uusi ühendeid olemasolevate teadmiste põhjal. Seda saab teha tuntud ühendeid modifitseerides või tuttavates keemilistes reaktsioonides uusi lähteaineid kasutades. Need lähenemisviisid võimaldavad teadlastel uurida teadaolevate tundmatute valdkonda, mis sarnaneb LEGO klotsidest majade ehitamisega.

Tõeliselt uue keemia, tundmatute tundmatute otsimine nõuab aga alternatiivseid strateegiaid. Keemikud otsivad sageli inspiratsiooni loodusest. Üks tähelepanuväärne näide on penitsilliini avastamine 1928. aastal, kui Alexander Fleming täheldas selle hallitust takistamas bakterite kasvu. See vapustav leid viis monumentaalsete meditsiiniliste edusammudeni.

Keemilise universumi avarused pakuvad uskumatuid võimalusi ja väljakutseid. Süvenedes avastamata keemiliste ühendite kaardistamata territooriumile, võime avastada lahendusi, mis võivad kujundada meie tulevikku.

