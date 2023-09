Aafrikas avastatud iidne puitkonstruktsioon, mis on hinnanguliselt üle 475,000 XNUMX aasta vana

By

Teadlased avastasid Sambias ja Tansaanias Kalambo jõe kaldal maailma vanima teadaoleva puitehitise. See ehitis, mis on hinnanguliselt üle 475,000 XNUMX aasta vana, pärineb tänapäevaste inimeste ilmumisest. Palkide paigutus tehti kahe palgi vormimisel teravate kivitööriistade abil ja see võis olla käiguteeks või platvormiks selles piirkonnas elanud inimeste esivanematele.

Palgil olevad märgid näitavad, et neid raiuti, tükeldati ja kaabiti paigalt leitud erinevate kivitööriistade abil. Võsapajupalk toetub teise palgi peale, mis on kinnitatud suure ümberpööratud U-kujulise sälguga. Liverpooli ülikooli juhtiv arheoloog professor Larry Barham usub, et ehitis võis olla osa kõnniteest, platvormi vundament või isegi hoiu- või varjupaik.

Kohapeal avastatud puitesemed olid dateeritud vähemalt 476,000 XNUMX aasta vanuseks, palju enne Homo sapiens'i tekkimist. Tõenäoliselt lõi selle struktuuri Homo heidelbergensis, tänapäeva inimese eelkäija. Avastus on märkimisväärne, kuna puit säilib harva nii pikka aega, kuid Kalambo juga vettinud setted aitasid puitu säilitada.

Lisaks palgikonstruktsioonile leiti ka muid puidust esemeid, sealhulgas kaevepulk, kiil, lõhenenud oks, mis võis olla mõrra osa, ja mõlemast otsast lõigatud palk. Need leiud viitavad sellele, et varajased inimesed kasutasid oma keskkonna kujundamiseks ja muutmiseks suuremahulisi materjale, nagu kivi ja puit.

Teadlased kavatsevad jätkata väljakaevamisi kohas ja loodavad teha koostööd Sambia valitsusega, et Kalambo juga tunnistataks UNESCO maailmapärandi nimistusse. Dr Sonia Harmand Stony Brooki ülikoolist kirjeldas avastust kui murrangulist, rõhutades selle väärtust meie arusaamise suurendamisel orgaaniliste materjalide kasutamisest inimese varase evolutsiooni ajal.

Allikad:

– Liverpooli Ülikool, professor Larry Barham

– Aberystwythi ülikool

– Stony Brooki ülikool, dr Sonia Harmand

– Readingi Ülikool, dr Annemieke Milks