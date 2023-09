Sambia paigast leitud iidsed puidust tööriistad pärinevad peaaegu pool miljonit aastat tagasi

Arheoloogid leidsid Sambias Kalambo joa lähedal asuvast paigast puidust tööriistad, mis näitavad, et asula on palju vanem, kui seni arvati. Palgid, mis pärinevad umbes 476,000 XNUMX aasta tagusest ajast, olid enne Homo sapiens'i olemasolu Maal. Leiukohalt avastatud nelja puidutööriista hulka kuuluvad sälguline oks, lõigatud palk, kaevepulk ja kiil.

Avastus annab tunnistust iidsetest inimestest, kes kasutasid oma intelligentsust, kujutlusvõimet ja oskusi puidust millegi uue ja suure loomiseks. Vanimad teadaolevad Homo sapiens'i fossiilid pärinevad seevastu umbes 300,000 XNUMX aastat tagasi, muutes Kalambo joa ehituse palju vanemaks.

Sait kaevati välja üle 50 aasta tagasi, kuid hiljutine puiduga saastunud lademete luminestsentsanalüüs näitas ala tegelikku vanust. Tavaliselt mädaneks puit sellistes iidsetes kohtades ära, kuid Kalambo juga vettinud ehitusmaterjal on säilinud sadade tuhandete aastate jooksul.

Kuigi pole kindel, millised hominiiniliigid selle saidi rajasid, näitavad fossiilsed tõendid, et umbes 600,000 XNUMX aastat tagasi tekkinud Homo heidelbergensis asustas sel ajal piirkonda. Hiljutised leiud annavad arheoloogidele väärtuslikku teavet inimese evolutsiooni kohta ja lükkavad ehitiste ehitamise ajakava tagasi.

Nii iidsetest aegadest pärit puittööriistad ja -konstruktsioonid on puidu kiire lagunemise tõttu haruldased avastused. Varasemate leidude hulgas on Prantsusmaa koopast neandertallaste ehitatud stalagmiitidest müür, mis pärineb 176,000 100,000 aastat tagasi, ja Lõuna-Aafrikast leitud 200,000 476,000–XNUMX XNUMX aasta vanune modifitseeritud puidust objekt. XNUMX XNUMX aastat vana Kalambo Fallsi puitkonstruktsioon näitab aga võimalust, et vahepealsete aastatuhandete jooksul eksisteerivad konstruktsioonid, mida pole veel avastatud.

Kuigi blokeerivate palkide eesmärgi osas on endiselt küsimusi, oletavad teadlased, et need võisid moodustada konstruktsiooni, kõnnitee või kõrgendatud platvormi aluse perioodiliselt üleujutatud alal. Avastus viitab ka sellele, et ehituse eest vastutav rühm ei olnud nomaadid, kuna nad nägid vaeva vastupidavate konstruktsioonide loomisel.

Leiud pärinevad Liverpooli ülikooli projektist Deep Roots of Humanity, mis uurib Lõuna-Kesk-Aafrika tehnoloogilisi edusamme, mis mõjutasid hominiinide evolutsiooni ja varajaste inimeste tekkimist 500,000 300,000–XNUMX XNUMX aastat tagasi. Võimalik, et projekti ajakava tuleb selle iidse ehitusavastuse valguses üle vaadata.

