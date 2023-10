Paleontoloogiateemaline kunst: inim- ja tehnoloogiliste oskuste koostöö

Paleontoloogiateemaline kunst on arenemas inimkunstnike ja digitaalsete tööriistade koostööks. Traditsioonilised paleokunstnikud, kes loovad kunsti ilma tehnoloogia abita, muutuvad selles valdkonnas haruldaseks. Üks selline kunstnik Jan Vriesen on spetsialiseerunud muuseumieksponaatide eelajaloolise tausta loomisele ja on töötanud selliste institutsioonidega nagu Denveri loodus- ja teadusmuuseum ja Ameerika loodusloomuuseum.

Vaatamata sellele, et Vriesen on 81 aastat vana, täidab ta jätkuvalt tellimusi neile, kes hindavad tema talenti kauget minevikku ette kujutada. Ta teeb koostööd geoloogide ja paleontoloogidega, et luua käsitsi maalitud stseene, mis äratavad iidsed maastikud ellu. Hiljuti valmis Vriesenil paar maali, mis kujutavad kuulsat fossiilide karjääri sellisena, nagu see ilmus 150 miljonit aastat tagasi, ja stseeni Jurassic Morrisoni kihistusest, nagu see tõenäoliselt nägi välja 145 miljonit aastat tagasi.

Need maalid tellis geoloog Bob Raynolds, kes soovis need kinkida mittetulundusühingule Friends of Dinosaur Ridge. Maalid näitavad iidseid maastikke, mis inspireerisid organisatsiooni säilitamispüüdlusi, mille eesmärk on kaitsta fossiilseid kohti ja pakkuda üldsusele haridusprogramme.

Uued maalid eksponeeritakse Dinosaur Ridge'i avastuskeskuses, mis võimaldab külastajatel ette kujutada, milline oli piirkond, kui see oli dinosauruste asustatud. Dinosaur Ridge, mille Jefferson County Open Space omandas 1973. aastal, on määratud Morrisoni fossiilide piirkonna riiklikuks looduslikuks maamärgiks.

Jan Vriesen on Kanada kunstnik, kes elab nüüd koos oma naise ja lemmikloomadega Minnesotas. Tema rünnak paleokunsti sai alguse 1970. aastatel, kui ta võttis üle projekti Kuninglikus Briti Columbia Muuseumis. Sellest ajast alates on ta selles valdkonnas tunnustust kogunud.

Kuigi Vriesen eelistab traditsioonilisi kunstimeetodeid, tunnistab ta tehnoloogia mõju oma valdkonnas. Ta viskab nalja, et on arvutitöö osas "neandertallane", kuid mõistab, et digioskusi hinnatakse tööstuses üha enam.

Üldiselt on paleontoloogiateemalisest kunstist saamas koostöö inimese loovuse ja digitaalsete tööriistade vahel, mis võimaldab kunstnikel nagu Jan Vriesen oma ande ja kujutlusvõimega kauge minevikku ellu äratada.

Allikad:

- Dinosaur Ridge'i sõbrad (PRNewswire)

– Dinosaur Ridge’i avastuskeskus