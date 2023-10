Kuidas Vana-Kreeka müüt Prometheusest peegeldab meie tänapäevast tegelikkust

By

Prometheus, titaan, kes varastas jumalatelt tule ja kinkis selle inimkonnale, on pikka aega olnud progressi ja ohu sümbol. Mütoloogia vaatenurgast nähakse teda emantsipaatorina, kes mässab inimkonna nimel Zeusi türannia vastu. Kuid meie kaasaegses maailmas omandab Prometheus teistsuguse tähenduse.

Tööstusrevolutsioon tähistas pöördepunkti, kus tule ja tehnoloogia jõud muutusid nii hiilguse kui ka katastroofi allikaks. Mary Shelley romaan “Frankenstein” alapealkirjaga “Moodne Prometheus” tõstis esile koletise looja ülbust ja idealismi. Selles kontekstis esindab Prometheus meie enesehävitamise võimet ja tehnoloogilise üleulatuse ohte.

Viimastel aastatel on Prometheus kogenud populaarkultuuri taaselustamist, peegeldades meie ambivalentsust tehnoloogia ja selle tagajärgede suhtes. Christopher Nolani film “Oppenheimer” tõmbab paralleeli müütilise Prometheuse ja sageli aatomipommi isaks peetud J. Robert Oppenheimeri karistuse vahel. Analoogiat uuritakse edasi Annie Dorseni teatritükis “Prometheus Firebringer”, mis põimib hoiatava loo meie sõltuvusest tehisintellektist.

Benjamín Labatuti romaan “Maniakk” süveneb tehisintellekti ja mänguteooria pioneeri John von Neumanni ellu, keda võrreldakse samuti Prometheusega. Ilukirjanduslikuks liigitatud Labatuti raamat püüab luua kaasaegse maailma jaoks uut mütoloogiat, tuginedes reaalsetele inimestele ja nende ideedele.

Nii Oppenheimer kui ka von Neumann, kes tegid Manhattani projekti ajal tihedat koostööd, esindavad geniaalsuse lähenemist ja inimkonna hävitamise võimalust. Nende töö kvantteooria ja aatomipommi alal näitab, kuidas abstraktsioonist saab katastroofiliste tagajärgedega käegakatsutav reaalsus.

Kuigi nende tehnoloogiate hävitav jõud on ilmne, seisneb intellektuaalne draama selles, kuidas need abstraktsed mõisted muutuvad konkreetseteks ilminguteks. Oppenheimeri roll aatomipommi väljatöötamisel on kvantteooria kontseptsiooni tõestuseks. Tema karistus, sarnaselt müütilise Prometheuse omaga, ei tule mitte jumalatelt, vaid tema kingituse saajatelt.

Prometheuse lugu kajastub meie praeguse reaalsusega, kuna meie kasvav sõltuvus tehnoloogiast toob kaasa nii progressi kui ka ohtusid. Valikutel, mida teeme oma teadmiste ja võimu taotlemisel, võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Prometheuse müüt on hoiatav lugu, mis tuletab meile meelde oma tegude eetilisi tagajärgi ja enesehävitamise potentsiaali.

