Mittepurustav mõõtmine võimaldab skaleeritavat kvantandmetöötlust, kasutades Ytterbium Qubits

Illinoisi Urbana-Champaigni ülikooli füüsikute hiljutine uuring tõstab esile ytterbium-171 aatomite kasutamise potentsiaali kvantarvutustes kubitidena. Need aatomid, mis on tuntud oma erakordsete omaduste ja skaleerimise lihtsuse poolest, on kujunenud paljulubavateks kandidaatideks kvantarvutusplatvormidele. Teadlased saavutasid edukalt ytterbium-171 kubiti mittepurustava mõõtmise, võimaldades pikki ja keerulisi arvutusi, mis on paljude kvantalgoritmide jaoks olulised.

Kvantarvutus tugineb kubitidele, mis on kahe ligipääsetava tasemega kvantsüsteemid. Aatomitega töötamine võib aga olla keeruline, kuna neil on sageli mitu ligipääsetavat taset. Ytterbium-171 paistab silma, kuna madalaima energiatasemeni jahutatuna on sellel ainult kaks ligipääsetavat kvanttaset. See omadus vähendab oluliselt tõenäosust, et aatom lööb operatsioonide ajal soovitud kahetasandilisest kubiti olekust välja, muutes mittepurustava mõõtmise palju lihtsamaks.

Kuigi ütterbium-171 ainulaadsed omadused sobivad hästi kvantoperatsioonideks, on aatomil endal keeruline üldine struktuur. Selle tulemusena on teadlased pidanud selle tüsistuste lahendamiseks välja töötama aatomifüüsikas uusi tehnikaid. Selles uuringus saavutas meeskond ütterbium-171 kubiti mittepurustava mõõtmise märkimisväärse 99% -lise edukuse määraga.

Teadlased rakendasid reaalajas adaptiivset juhtimist, tehnikat, mis hõlmab klassikalise arvuti kasutamist ytterbium qubitide juhtimiseks mõõtmistulemuste põhjal. See lähenemisviis võimaldab arvutuse vaheetappidel tõhusalt luua suuremahulist kvantkäitumist.

Selle uuringu tulemused avavad uusi võimalusi kvantarvutuste uurimiseks ytterbiumi massiivide abil. Kuna ytterbium-171 kubitid võivad hõlbustada skaleeritavat ja tõhusat kvantarvutust, võivad nad mängida valdkonna edendamisel otsustavat rolli. Kuna teadlased jätkavad nende tehnikate täiustamist ja laiendamist, tundub kvantarvutite tulevik üha paljulubavam.

