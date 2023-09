Caribbean Box Meduusid Õppige takistusi vältima

By

Teadlased on avastanud, et vaatamata oma väiksusele ja aju puudumisele on Kariibi mere kastmeduusidel võime õppida visuaalsetest näpunäidetest ja vältida takistustesse ujumist. Seda tähelepanuväärset kognitiivset võimet, mida nimetatakse "assotsiatiivseks õppimiseks", pole kunagi varem nii primitiivse närvisüsteemiga loomadel täheldatud.

Kariibi mere kastmeduusidel, mille suurus on alla sentimeetri, puudub tavaliselt intellektuaalne suutlikkus keerukate käitumiste ilmutamiseks. Kuid see uuring näitab, et nad saavad õppida ja kohandada oma käitumist ümbritseva keskkonna põhjal.

Uurijad võrdlesid meduuside assotsiatiivse õppimise tulemuslikkust arenenumate loomade, näiteks äädikakärbeste ja hiirte omaga, kellel on rohkem arenenud närvisüsteem. Üllataval kombel näitasid meduusid oma lihtsast närvistruktuurist hoolimata sarnast kognitiivsete võimete taset.

Assotsiatiivne õppimine hõlmab seoste loomist stiimuli ja konkreetse tulemuse vahel. Sel juhul õppisid meduusid seostama visuaalseid vihjeid takistuste olemasoluga. Oma ümbrust visuaalselt tajudes võivad meduusid seejärel oma ujumismustreid muuta, et vältida tõketega kokkupõrget.

Selle ootamatu kognitiivse võime avastamine Kariibi mere kastmeduusidel mitte ainult ei laienda meie arusaama nende käitumisest, vaid seab kahtluse alla ka eelarvamused aju keerukuse ja kognitiivsete oskuste vahelise seose kohta. Vaja on täiendavaid uuringuid, et selgitada välja selle õppeprotsessi aluseks olevad mehhanismid meduusides.

Allikad:

– [Uurimisartikkel Kariibi mere kasti meduuside õppimisvõimete kohta]

– [assotsiatiivse õppimise definitsioon]

– [Närvistruktuuri määratlus]

Märkus. URL-id on eemaldatud