Pööripäev ja virmalised: tähelepanuväärne väljapanek

23. septembrile langev pööripäev võib anda tavapärasest parema võimaluse olla tunnistajaks aukartust äratavale virmalisele ehk aurora borealisele. Maa magnetväli ja planeedi tolleaegne kalle loovad soodsad tingimused selle loomuliku valgusshow toimumiseks. Kuigi virmaliste nägemise kohta pole kunagi lõplikku garantiid, suurendab pööripäev tõenäosust, mitte ei kindlusta seda.

Ajakirja Astronomy Ireland toimetaja David Moore’i sõnul on Iirimaa parimad kohad virmaliste pilguheitmiseks Põhja-Iirimaa põhjarannik ja Mayo. Need piirkonnad on ideaalsed, kuna neil on takistusteta vaade Atlandi ookeanile ning linnade valgusreostus on minimaalne. Sellegipoolest, kui taevas on selge, on virmalised nähtavad kõikjalt riigist.

Virmaliste nähtus saab alguse pärast seda, kui päikesepursked ehk päikesepursked paiskavad kosmosesse miljardeid tonne kiirgust. Ligikaudu kaks päeva pärast nende päikesepõletuste tekkimist tabasid aatomiosakesed Maa atmosfääri. Mõned neist osakestest jäävad Maa magnetvälja lõksu ja tõmmatakse põhja- ja lõunapooluse poole. Kui need osakesed põrkuvad atmosfääri aatomite ja molekulidega, loovad nad virmalistega seotud erksad värvid.

Aurora täielikuks kogemiseks on oluline olla eemal inimese loodud tuledest. Linnas või linnas elamine pakub ainult vaadet suurematele väljapanekutele. Päike läbib aktiivsustsükli iga 11 aasta järel ja selle haripunkt on 2025. aastal, mistõttu on järgmised paar aastat eriti sobiv virmaliste nägemiseks.

Astronomy Ireland pakub aurorahoiatusteenust, postitades igal pärastlõunal ennustusi eelseisva öö taevatingimuste kohta, sealhulgas võimaluse kohta aurorat näha. Tulesid võib jälgida öö jooksul erinevatel aegadel, mõnikord mitu tundi ja mõnikord vaid lühikest aega.

Kuigi pilvine taevas võib vaatamiskogemust takistada, tabavad päikese osakesed atmosfääri pilvede kohal. Seetõttu on selge taeva korral virmalised nähtavad kogu oma hiilguses.