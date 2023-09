Jaapani teadlased jälgivad üliraskeid hapniku isotoope

Jaapani teadlased tegid märkimisväärse avastuse, jälgides esimest korda üliraskeid hapnikuisotoope hapnik-27 (27O) ja hapnik-28 (28O). Tokyo Tehnoloogiainstituudi ja RIKENi meeskond leidis, et hapniku-28 isotoop, mida peeti eriti stabiilseks, ei olnud "topeltmaagia", nagu varem arvati. Avastus aitab parandada meie arusaamist tuumastruktuurist ja võib avaldada mõju neutrontähtede füüsikale.

Kui tuumafüüsikud räägivad maagilistest numbritest, peavad nad silmas olukorda, kus aatomi nukleonid (prootonid ja neutronid) on paigutatud viisil, mis muudab selle tuuma ebatavaliselt stabiilseks. Aatomid, millel on teatud arv prootoneid või neutroneid, näiteks 2, 8, 20, 28, 50, 82 või 126, ei kannata radioaktiivse lagunemise tõttu energiakadusid.

Maagilise arvu kontseptsiooni saab selgitada tuumakesta mudeli abil. Tuumasid võib pidada mitmekihilisteks kestadeks, mis on sarnased sibula kihtidega, kusjuures igas kestas on teatud arv neutronite või prootonite jaoks mõeldud istekohti. Kui kest on täidetud neutronite või prootonitega, peetakse seda "suletud". Hapnik-16 (16O) puhul, millel on kaheksa prootonit ja kaheksa neutronit, on esimene kest täidetud kahe neutroniga ja teine ​​kest kuue neutroniga, muutes selle "topeltmaagiliseks" tuumaks.

Hapnik-28 isotoop oli topeltmaagilise staatuse kandidaat, kuna sellel on kaheksa prootonit ja 20 neutronit ning 20 neutronit on jaotatud kolme kesta vahel. Teadlased leidsid aga, et energiavahe kahe viimase neutronkesta orbitaali vahel oli nõrk, võimaldades kahe kesta segunemist. See kesta erosioon ei ole tavaline ja oli 28O jaoks ootamatu.

Hapniku-28 "topeltmaagia" puudumise avastamine on tuumateooria jaoks oluline areng. See parandab meie arusaamist suurte neutronite ja prootonite suhtega isotoopidest ja aitab hinnata tundmatuid tuuma vastasmõjusid, nagu kolme neutroni jõud. Need leiud võivad mõjutada neutrontähtede omaduste uurimist.

Allikad:

– Loodusartikkel

– RIKENi radioaktiivse isotoopkiire tehas