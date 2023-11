Teadlased paljastavad uue koletise sügavustest: Jormungandr Walhallaensis

By

Murrangulise avastuse käigus avastasid paleontoloogid 80 miljonit aastat tagasi maailmameredel ringi liikunud tähelepanuväärse olendi jäänused. Kolossaalne mereroomaja, hellitava nimega Jormungandr walhallaensis, arvatakse olevat olnud hirmuäratav kiskja, kes on suuruselt võrreldav legendaarse norra mütoloogiast pärit meremaoga.

Fossiilide väljakaevamise tööd algasid USA-s Põhja-Dakotas Walhalla väikelinna lähedal. Inspiratsiooni ammutades linna nimest, mis tuleneb Valhallast, müütilisest saalist, kuhu vaprad sõdalased pärast surma kogunevad, otsustasid teadlased vastleitud olendile nime andmisel austust avaldada Põhjala legendile.

Jormungandr walhallaensis kuulus iidsesse roomajate rühma, mida kutsuti mosasaurusteks. Need merekoletised valitsesid meresid hilise kriidiajastu perioodil, ulatudes kuni 50 jala pikkuseni. Kuigi selle täpne suurus on teadmata, arvavad teadlased, et selle Jormungandri liigi pikkus võis kergesti mõõta 40–50 jalga, muutes selle üheks suurimaks kunagi avastatud mosasauruseks.

Vaatamata oma hiiglaslikele mõõtmetele oleks Jormungandr walhallaensis olnud graatsiline ja tõhus ujuja. Voolujoonelise kere ja võimsate lestadega arvatakse, et ta valitses ookeani toiduahelat tippkiskjana. Selle toit koosnes tõenäoliselt väiksematest mereloomadest, kaladest kalmaarini, pakkudes pilguheit iidsele mereökosüsteemile.

Jormungandr walhallaensise avastus heidab uut valgust meie arusaamadele mosasauruste mitmekesisusest ja arengust. Nende olendite fossiilseid jäänuseid on leitud kõikjalt maailmast, mis annab teadlastele väärtusliku ülevaate iidsetest ookeanidest, mida nad kunagi valitsesid.

FAQ:

K: Mis on Jormungandr walhallaensis?

V: Jormungandr walhallaensis on nimi, mis on antud äsja avastatud mosasauruse liigile, massiivsele lihatoidulisele mereroomajale, kes elas umbes 80 miljonit aastat tagasi.

K: Kuidas sai Jormungandr walhallaensis nimeks?

V: See liik sai nime Põhja-Dakotas fossiilide leiukoha lähedal asuva Põhja-Dakota meremao Jormungandri ja Walhalla järgi.

K: Kui suur oli Jormungandr walhallaensis?

V: Kuigi täpne suurus pole teada, näitavad hinnangud, et Jormungandr walhallaensis võis olla 40–50 jalga pikk, muutes selle üheks suurimaks kunagi avastatud mosasauruseks.

K: Mida Jormungandr walhallaensis sõi?

V: Jormungandr walhallaensis oli tippkiskja, kes tõenäoliselt toitus väiksematest mereloomadest, nagu kalad ja kalmaar.

K: Mida ütleb Jormungandr walhallaensise avastus meile mosasauruste kohta?

V: Avastus annab väärtuslikku teavet mosasauruste mitmekesisuse ja evolutsiooni kohta ning suurendab meie arusaamist iidsest mereökosüsteemist, milles nad õitsesid.