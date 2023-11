Äsja avastatud mosasauruse liik, mis on nimetatud Põhjala meremao järgi

By

Teadlased on hiljuti avastanud uue mosasauruse liigi, iidse mereroomaja, kes elas umbes 80 miljonit aastat tagasi. See äsja avastatud liik on saanud nime Jormungandr walhallaensis Põhjala mütoloogiast pärit Põhjala meremao järgi. Nimi Jormungandr viitab Midgardi maole, Põhjala legendide müütilisele olendile, kelle isaks väidetavalt oli trikster-jumal Loki ja kes oli võimeline ümbritsema kogu maakera.

Jormungandr walhallaensise fossiilid leiti Walhalla lähedalt, Põhja-Dakotas asuva linna lähedalt, mille nimi tuleneb põhjamaade mütoloogia kangelaste suure saali Valhalla järgi. Teadlased usuvad, et nimi peegeldab nii Põhjala mütoloogiat kui ka asukohta, kus fossiilid avastati.

Fossiil ise, tuntud kui NDGS 10838, koosneb peaaegu täielikust koljust, lõualuudest ja mõnest skeleti osast, sealhulgas ribidest ja selgroolülidest. Mosasauruse pikkus oleks olnud umbes 24 jalga (7.3 meetrit) ja tal oli teiste mosasaurustega võrreldes saledam nägu.

Kuigi Jormungandr walhallaensis jagab sarnasusi teiste mosasaurustega, on tal ka ainulaadsed omadused, mis eristavad teda tema sugulastest. Selle mosasauruse kolju struktuur esitas teadlastele selle klassifitseerimisel väljakutseid ja viitab sellele, et mosasauruste rühm võib olla mitmekesisem, kui varem arvati.

Selle uue liigi avastamine lubab paremini mõista mosasauruste arengut ja mitmekesisust. Tulevased avastused ja täiendavate fossiilide analüüs võiksid tuua rohkem valgust Jormungandr walhallaensise positsioonile mosasauruste sugupuus.

FAQ:

K: Mis on mosasaur?

V: Mosasaurused olid suured lihatoidulised mereroomajad, kes elasid hiliskriidi perioodil, umbes 66–85 miljonit aastat tagasi.

K: Kuidas Jormungandr walhallaensis oma nime sai?

V: Mosasaur sai nime Põhjala mütoloogiast pärit Põhjala meremao Jormungandri järgi, samuti Walhalla linna järgi, kust fossiilid leiti.

K: Mis on selle avastuse tähtsus?

V: Jormungandr walhallaensise avastamine suurendab meie arusaama mosasauruste mitmekesisusest ja arengust eelajaloolistel aegadel.

K: Millised on Jormungandr walhallaensise ainulaadsed omadused?

V: Jormungandr walhallaensisel on erinevate mosasauruste rühmade tunnuste kombinatsioon, mis muudab selle eristatavaks ja klassifitseerimise keeruliseks.

K: Milliseid täiendavaid uuringuid on vaja?

V: Edasised uuringud, sealhulgas täiendavate fossiilide avastamine, aitavad selgitada Jormungandr walhallaensise ja teiste mosasauruste vahelisi seoseid ning annavad rohkem teavet selle bioloogiliste omaduste ja evolutsioonilise tähtsuse kohta.