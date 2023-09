Äsja avastatud komeet Nishimura on nähtav järgmisel nädalal

Äsjaavastatud komeet nimega Nishimura komeet on järgmisel nädalal nähtaval, kui see Maast mööda lendab. Jaapani kosmosefotograaf Hideo Nishimura vaatles komeeti esmakordselt augusti alguses. Sellest ajast alates on selle heledus suurenenud, liikudes läbi päikesesüsteemi sisemise orbiidil ümber päikese. Komeet läheneb Maale teisipäeval kõige lähemale, jõudes 78 miljoni miili kaugusele. Päikese lähedalt möödub see ka 17. septembril.

Komeet Nishimura teeb ühe orbiidi umbes iga 430–440 aasta järel. Viimati möödus see päikese lähedalt umbes aastal 1590. Samas pole teada, kas see oli toona palja silmaga nähtav. Komeet on vaevu piisavalt hele, et olla nähtav ja hakkab liikuma horisondi lähedal, seega on vaatamiseks soovitatav kasutada binoklit. Tume taevas linnavalgustest eemal loob optimaalsed tingimused.

Põhjapoolkeral viibijatel on soovitatav umbes pool tundi enne hommikuhämarust leida selge vaade ida-kirde horisondile. Mida lähemal on komeet päikesele ja horisondile, seda raskem on seda näha. Komeet möödub kolmapäeval Maa ja Päikese vahelt ning õhtutaevas ei pruugi seda näha, kui see ei muutu oodatust oluliselt heledamaks.

Arvestades komeedi lähedust päikesele, on võimalik, et intensiivne kuumus võib selle hävitada. Asjatundjad aga eeldavad, et ta jääb ellu, kuna ta on juba üle elanud vähemalt ühe eelneva päikeselähenemise. Kui see jääb ellu, läheb see oktoobri alguses üle Päikese kaugemasse külge Maast ja tõuseb seejärel novembris uuesti lõunapoolkera hommikutaevasse.