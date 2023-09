Uue tüviraku roll kraniosünostoosis: läbimurdeline avastus

Weill Cornell Medicine'i teadlased on tuvastanud varem tundmatu luu moodustava tüviraku tüübi, mis põhjustab imikutel kolju enneaegset sulandumist kraniosünostoosi. Kraniosünostoos esineb ligikaudu ühel imikul 2,500-st ja see võib takistada aju arengut, kui seda ei ravita kirurgiliselt. See murranguline uurimus, mis avaldati ajakirjas Nature, heidab valgust teatud tüüpi tüvirakkude, mida nimetatakse DDR2+ tüvirakkudeks, ebanormaalsele vohamisele.

Teadlaste meeskond uuris hiiri, kellel oli tavaline inimese kraniosünostoosiga seotud mutatsioon, ja leidis, et see mutatsioon käivitab DDR2+ tüvirakkude ebanormaalse proliferatsiooni, mille tulemuseks on enneaegne kolju sulandumine. See avastus avab uued võimalused kraniosünostoosi raviks, suunates ja pärssides seda ebanormaalset tüvirakkude aktiivsust.

Luu moodustavate tüvirakkude ja kraniosünostoosi vahelise seose uurimiseks konstrueerisid teadlased hiired, kelle CTSK+ tüvirakkudel, mis olid varem seotud kraniosünostoosiga, puudus üks selle funktsiooni eest vastutav geen. Vastupidiselt nende ootustele ei aktiveerinud need mutatsioonid kalvariaalseid tüvirakke, et koljuplaate liita; selle asemel viisid need nende tüvirakkude ammendumiseni õmbluste juures. Fusiooni raskusaste korreleerus nende CTSK+ tüvirakkude ammendumisega.

Kaasautor dr Matt Greenblatt rõhutab selle avastuse potentsiaali, öeldes: "Nüüd võime hakata mõtlema kraniosünostoosi ravile mitte ainult operatsiooniga, vaid ka selle ebanormaalse tüvirakkude aktiivsuse blokeerimisega." Uuring tõstatab võimaluse välja töötada uudseid ravimeetodeid, mis käsitlevad kraniosünostoosi algpõhjust, pakkudes lootust selle seisundi all kannatavatele imikutele ja peredele.

2018. aastal ajakirjas Nature avaldatud seotud uuringus tuvastas sama uurimisrühm teist tüüpi luu moodustavaid tüvirakke, mida nimetatakse CTSK+ tüvirakkudeks. See varasem avastus ajendas täiendavalt uurima nende tüvirakkude rolli kraniosünostoosi põhjustamisel. See hiljutine uuring tugineb nende varasemate uuringute tulemustele, süvendades meie arusaamist selle seisundi aluseks olevatest keerulistest mehhanismidest.

Üldiselt sillutab see läbimurre kraniosünostoosi mõistmises teed sihipäraste ravimeetodite väljatöötamisele, mis võivad selle seisundi ravi muuta ja parandada mõjutatud imikute tulemusi.

