Ebanormaalsete tüvirakkude roll kraniosünostoosis

Kraniosünostoos on seisund, mis hõlmab imiku kolju ülaosa enneaegset sulandumist. See võib põhjustada aju ebanormaalset arengut, kui seda ei ravita. Weill Cornell Medicine'i teadlased on läbi viinud prekliinilise uuringu, et paremini mõista kraniosünostoosi põhjuseid.

Ajakirjas Nature avaldatud uuring keskendus ühele kõige levinumale kraniosünostoosiga seotud geenimutatsioonile. Teadlased leidsid, et see mutatsioon kutsub esile varem tundmatu tüüpi luude moodustavate tüvirakkude, mida nimetatakse DDR2+ tüvirakkudeks, ebanormaalse proliferatsiooni. Need rakud aitavad kaasa kolju enneaegsele sulandumisele.

Varem olid teadlased kolju ülaosas avastanud teist tüüpi luu moodustavaid tüvirakke, mida tuntakse CTSK+ tüvirakkudena. Nad kahtlustasid, et need rakud mängisid rolli kraniosünostoosis. Kuid selles uuringus leidsid teadlased, et kraniosünostoosiga seotud geenimutatsioon põhjustas CTSK+ tüvirakkude ammendumise, mitte nende aktiveerimise. See pani nad uurima DDR2+ tüvirakkude rolli.

Täiendavad katsed ja analüüs näitasid, et DDR2+ tüvirakud vastutavad ebanormaalse õmbluse sulandumise eest. Need tüvirakud prolifereeruvad ebanormaalselt, kui CTSK+ tüvirakud, mis tavaliselt pärsivad nende tootmist, surevad geenimutatsiooni tõttu.

Teadlased uurisid ka kraniosünostoosi operatsioonidest võetud inimese koeproove ja leidsid sarnaseid DDR2+ ja CTSK+ tüvirakke. See rõhutab nende leidude kliinilist tähtsust hiirtel.

Nende leidude põhjal arvavad teadlased, et DDR2+ tüvirakkude proliferatsiooni pärssimine võib olla potentsiaalne kraniosünostoosi ravi. CTSK+ tüvirakud saavutavad selle supressiooni, sekreteerides kasvufaktori valku nimega IGF-1. Teadlased oletavad, et nende meetodite jäljendamine võib aidata vältida kolju ebanormaalset sulandumist.

Uuring avab uued võimalused kraniosünostoosi raviks, vähendades potentsiaalselt vajadust mitme operatsiooni järele. Tulevased uuringud keskenduvad muud tüüpi luude moodustavate tüvirakkude tuvastamisele koljus ja selle seisundi keerukuse edasisele mõistmisele.

Allikad:

– https://weill.cornell.edu/

– Uuring avaldati ajakirjas Nature, 2020