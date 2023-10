Uuenduslik kantav plaaster pidevaks glükoosimonitooringuks

Penn State'i ülikooli teadlaste meeskond on välja töötanud kantava plaastri, mis suudab tuvastada glükoosisisaldust inimese higis, samuti jälgida kehatemperatuuri ja pH taset. Higi pidev jälgimine võib anda väärtuslikku teavet inimeste tervisest, eriti glükoositasemest kehas.

Kantav andur kasutab higi glükoositaseme tuvastamiseks laseriga modifitseeritud grafeeni nanokomposiitmaterjali. See materjal võimaldab reaalajas ja mitteinvasiivset biomarkerite tuvastamist. Varasemad higi biosensorid seisid silmitsi piirangutega madala biomarkerite kontsentratsiooni taseme ja selliste tegurite nagu pH, soolsuse ja temperatuuri varieeruvuse tuvastamisel. See uudne seade on aga ületanud need piirangud, võttes arvesse varieeruvust ja mõõtes glükoosi taset konkreetselt nädalate kaupa.

Lasertöötlust kasutades suutsid teadlased ära hoida nanokomposiitmaterjali "aglomeratsiooni", parandades selle jõudlust. Seade võtab arvesse ka higi, pH ja kehatemperatuuri kõikumisi, mis on põhjustatud sellistest tegevustest nagu treening ja söömine, pakkudes glükoosi mõõtmiseks täpset kalibreerimist.

Kantav plaaster on ligikaudu kaks korda suurem kui postmargi suurus ja see on kinnitatud nahale kleeplindiga. See edastab kogutud andmed juhtmevabalt arvutisse või mobiilseadmesse reaalajas jälgimiseks ja analüüsimiseks.

Andur näitab märkimisväärset tundlikkust ja stabiilsust pikema aja jooksul, muutes selle odavaks ja mugavaks platvormiks pidevaks higianalüüsiks erinevates tingimustes. Sellel uuendusel on suur potentsiaal üksikisikute ja elanikkonna tervise, personaliseeritud meditsiini ja täppistoitumise osas.

Üldiselt pakub kantav plaaster tõhusat ja usaldusväärset lahendust glükoosi pidevaks jälgimiseks, pakkudes inimestele mugavat ja täpset vahendit oma tervise reaalajas jälgimiseks.

Allikad:

– IANS (URL puudub)