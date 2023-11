Ühenduse avamine: ajuüleste signaalide mõistmine näokaardi abil

Teadlasi on pikka aega huvitanud hiirte pidev liikumine, alates vuntside nipsumisest kuni nina tõmblemiseni. Samamoodi jäävad aju neuronid aktiivseks ka väliste stiimulite või konkreetse ülesande puudumisel. Need spontaansed toimingud viivad neuronite aktiveerimiseni aju erinevates piirkondades, andes meile ülevaate nende loomade hetketegevusest. Nende laialt levinud signaalide tegelik kasutamine ajus jääb aga saladuseks.

Õnneks heidab läbimurdeline tööriist nimega Facemap uut valgust sellele, kuidas aju neid spontaanse käitumise tekitatud signaale tõlgendab ja kasutab. Facemap kasutab sügavaid närvivõrke, et luua ühendus hiiresilma, vurrude, nina ja suu liigutuste ning ajus toimuva närvitegevuse vahel. Kombineerides võtmepunkti jälgija ja sügava närvivõrgu kodeerija, pakub see raamistik väärtuslikku teavet närvitegevuse kohta.

Hiljutises väljaandes Nature Neuroscience tutvustatakse Facemapi kui raamistikku neuraalse aktiivsuse modelleerimiseks, mis põhineb orofaciaalsel jälgimisel. HHMI Janelia uurimislinnaku grupijuhi, PhD Carsen Stringeri juhendamisel töötav magistrant Atika Syeda selgitas, et eesmärk on avastada ja mõista erinevates ajupiirkondades esinevaid käitumisviise. Kuidas saab neid liikumisi tõhusalt jälgida ja seostada närvisignaalidega?

Varem oli Stringeri juhitud meeskond avastanud, et näiliselt juhuslik tegevus hiirte erinevates ajupiirkondades oli tegelikult tingitud spontaansest käitumisest. Siiski jäi väljakutseks dešifreerida, kuidas aju seda teavet kasutab. Kriitiline samm sellele küsimusele vastamise suunas hõlmas seda tegevust ajendavate liikumiste mõistmist ja ajupiirkondade täpse esituse mõistmist.

Selle teadmiste lünga kõrvaldamiseks analüüsis uurimisrühm hoolikalt 2,400 hiire nägude videokaadrit ja liigitas erinevad punktid, mis vastavad spontaanse käitumisega seotud erinevatele näoliigutustele. Täpsemalt keskendusid nad 13 võtmepunktile, mis esindavad individuaalset käitumist, nagu vispeldamine, hooldamine ja lakkumine.

Neuraalvõrgupõhiste mudelite väljatöötamise kaudu tuvastas meeskond hiire näovideotes need võtmepunktid edukalt. Lisaks tuvastasid nad korrelatsioonid nende näoliigutuste ja närvitegevuse vahel, kasutades teist sügavat närvivõrgupõhist mudelit. Tulemus? Facemap, mis võimaldab teadlastel olla tunnistajaks sellele, kuidas hiire spontaanne käitumine mõjutab otseselt närvitegevust teatud ajupiirkondades.

Facemap pakub varasemate meetoditega võrreldes olulisi täiustusi, pakkudes suuremat täpsust ja kiiremat orofatsiaalsete liikumiste ja käitumise jälgimist hiirtel. Eelkõige on see loodud hiire nägude jälgimiseks ja läbinud põhjaliku eeltreeningu, mis võimaldab sellel täpselt jälgida mitmesuguseid hiire liigutusi. Võrreldes varasemate meetoditega suudab see võimas tööriist ennustada kaks korda rohkem neuraalset aktiivsust hiirtel.

Parim osa? Facemap on kõigile teadlastele kättesaadav, kuna see on hõlpsasti kättesaadav ja kasutajasõbralik. Alates selle eelmisel aastal avaldamisest on paljud teadlased kogu maailmas selle tööriista juba alla laadinud ja sellest kasu saanud. Facemap lihtsustab uurimisprotsesse, võimaldades teadlastel saada tulemusi sama päeva jooksul.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Facemap muudab meie arusaama spontaanse käitumise ja ajutegevuse vahelisest keerulisest seosest. Kasutades sügavate närvivõrkude ja orofaciaalse jälgimise jõudu, saavad teadlased süveneda aju keerukatesse toimimistesse. See uuenduslik tööriist avab uusi võimalusi käitumise neuraalse esituse uurimiseks ja sillutab teed edasistele avastustele neuroteaduses.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on Facemap?

Facemap on tööriist, mis kasutab sügavaid närvivõrke, et seostada hiire silma, vurrude, nina ja suu liigutusi aju närvitegevusega. See annab ülevaate sellest, kuidas spontaansed käitumised juhivad närvisignaale erinevates ajupiirkondades.

K: Kuidas Facemap töötab?

Facemap koosneb võtmepunkti jälgijast ja sügava närvivõrgu kodeerijast. See analüüsib hiire nägude videokaadreid, et tuvastada erinevat käitumist esindavad peamised näopunktid. Need põhipunktid on seejärel korrelatsioonis närvitegevusega, võimaldades teadlastel mõista seost spontaansete liikumiste ja kogu aju signaalide vahel.

K: Millised on Facemapi peamised eelised?

Facemap pakub varasemate meetoditega võrreldes paremat täpsust ja kiirust hiirte näo liigutuste ja käitumise jälgimisel. See ennustab kaks korda rohkem närvitegevust ja on spetsiaalselt loodud hiirenägude jälgimiseks, muutes selle väärtuslikuks tööriistaks neuroteaduste valdkonna teadlastele.

K: Kui ligipääsetav on Facemap?

Facemap on vabalt saadaval ja hõlpsasti kasutatav. Teadlased kogu maailmas saavad tööriista alla laadida ja saada tulemusi samal päeval. Selle juurdepääsetavus ja kasutajasõbralikkus lihtsustavad uurimisprotsessi ja hõlbustavad spontaanse käitumisega seotud ajutegevuse edasist uurimist.