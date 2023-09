Teadlased avastavad kosmoseuuringute käigus paljulubava vahendi luukadu vastu võitlemiseks

Teadlased on teinud läbimurde lahenduste otsimisel luuhõrenemise vastu võitlemiseks kosmoseuuringute ajal. Teadlaste meeskond on suurendanud NELL-1 molekuli terapeutilist potentsiaali, pikendades selle poolväärtusaega 5.5 tunnilt 15.5 tunnini. See paranemine võimaldab molekulil püsida efektiivsena pikemat aega ilma oma bioaktiivsust kaotamata.

Selle sihipärase efektiivsuse suurendamiseks biokonjugeerisid teadlased inertse bisfosfonaadi (BP) molekuli NELL-1-ga, luues "targa" molekuli nimega BP-NELL-PEG. See molekul on spetsiifiliselt suunatud luukudedele, mis on ülioluline luuhõrenemise vastu võitlemisel pikaajalise mikrogravitatsioonis viibimise ajal.

Ajakirjas "npj Microgravity" avaldatud uuringu tulemused näitasid, et BP-NELL-PEG näitas luukoe suhtes paremat spetsiifilisust, põhjustamata seejuures mingeid kõrvalmõjusid. See on märkimisväärne areng, kuna bisfosfonaate on tavaliselt seostatud luukoe hävitava toimega.

Teadlased usuvad, et nende avastused pakuvad suurt lubadust kosmoseuuringute tuleviku jaoks, eriti missioonide puhul, mis hõlmavad pikaajalist mikrogravitatsioonis viibimist. Nad arvavad, et BP-NELL-PEG võib saada väärtuslikuks vahendiks luuhõrenemise ja luu- ja lihaskonna kahjustuse vastu võitlemisel, eriti kui tavapärane vastupidavustreening ei ole vigastuste või muude töövõimetust põhjustavate tegurite tõttu teostatav.

Kuigi uuring on näidanud paljulubavaid tulemusi, on selle tõhususe kinnitamiseks vaja täiendavaid inimuuringuid. Kui need uuringud on jätkuvalt edukad, võib BP-NELL-PEG muuta astronaudide kosmosereisi ajal luuhõrenemise vastu võitlemise viisi. See läbimurre võib parandada astronautide üldist tervist ja heaolu, tagades edukad ja ohutud missioonid tulevikus.

