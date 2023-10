Uus uuring paljastab Arktika tsüklonite sageduse ja tugevuse suurenemise

Põhja-Carolina osariigi ülikooli, Alaska Fairbanksi ülikooli, Põhja-Carolina A&T osariigi ülikooli ja Sandia riiklike laborite teadlased on murrangulises uuringus avastanud kaalukaid tõendeid, mis näitavad, et Arktika tsüklonid muutuvad üha tavalisemaks ja intensiivsemaks. Ajakirjas Communications Earth & Environment avaldatud uuringus kasutati piirkonna tsüklonite käitumise analüüsimiseks ja mõistmiseks mitme aastakümne jooksul ulatuslikku andmekogumite kogumit.

Üks uurimistöö peamisi tegureid oli eelmisel aastal Arktikat tabanud enneolematult võimas tsüklon, mille tuule kiirus ulatus kuni 67 miili tunnis. See erakordne sündmus ajendas teadlasi uurima, kas sellised tormid on tõusuteel. Uurides 1950. aastatest pärinevaid kliimaandmeid, täheldasid teadlased Arktika tsüklonite suuruse, tugevuse ja sageduse märkimisväärset suurenemist viimase seitsmekümne aasta jooksul. Need võimsad tormid kestavad kauem, mõjutades oluliselt piirkonna keskkonda.

Uuring tuvastas ka tugeva seose temperatuuri tõusu ja tsüklonite tekke vahel Arktikas. Kuna temperatuur piirkonnas jätkub, leidsid teadlased, et temperatuurigradientidel on tsüklonite suuruse ja tugevuse määramisel otsustav roll. Lisaks leiti, et muutused joavoolus on seotud Arktika tsüklonite suurenenud esinemisega, eriti talvehooajal. Polaarõhu tugevnemine troposfääris suvekuudel oli veel üks tsüklonite levikut soodustav tegur.

Selle uuringu tagajärjed on märkimisväärsed. Kui suuremate ja suurema intensiivsusega tsüklonid tabavad Arktikat, muutub nende mõju merejääle tugevamaks. Suurema merejää lagunemisega kiireneb kliimamuutuste protsess piirkonnas, mis toob kaasa täiendavaid tagajärgi ülemaailmsele kliimasüsteemile.

See uuring heidab uut valgust keerulisele ja arenevale probleemile, rõhutades tungivat vajadust täiendavate uuringute ja meetmete järele, et leevendada nende üha sagedasemate ja intensiivsemate Arktika tsüklonite mõju. Mõistes nende teket ja käitumist juhtivaid tegureid, saavad teadlased paremini ennustada ja valmistuda nende võimsate tormide tulevasteks väljakutseteks.

FAQ

Mis on tsüklon?

Tsüklon on laiaulatuslik ilmasüsteem, mida iseloomustab madalrõhukeskus ja selle ümber ringlevad tugevad tuuled. Tsüklonid võivad põhjustada raskeid ilmastikutingimusi, sealhulgas tugevat vihmasadu, tugevat tuult ja tormihooge.

Miks on tsüklonid Arktika piirkonnas olulised?

Arktika piirkonna tsüklonitel on oluline mõju kohalikule kliimasüsteemile ja globaalsetele kliimamudelitele. Need tormid võivad kaasa aidata merejää lagunemisele ja kiirendada kliimamuutuste kiirust Arktikas.

Milline on temperatuuri tõusu mõju tsüklonite tekkele Arktikas?

Temperatuuri tõus Arktikas on seotud tsüklonite tekkega. Piirkonna soojenemisel mängivad nende tormide suuruses, tugevuses ja sageduses rolli temperatuuri gradientide muutused ja jugavoolu muutused.

Kuidas saavad selle uuringu tulemused tulevasi uuringuid ja tegevusi toetada?

Sellest uuringust saadud arusaamad rõhutavad vajadust jätkuvate uuringute ja valmisolekumeetmete järele, et tegeleda Arktika tsüklonite suureneva esinemise ja intensiivsusega. Neid torme põhjustavate tegurite mõistmine on nende keskkonnale ja kliimasüsteemile avaldatava mõju leevendamise strateegiate väljatöötamisel ülioluline.