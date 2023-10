Kadunud üleminekufossiilid eelkambriumis: täiendavad tõendid Darwini evolutsiooni vastu

Mitmekesise loomastiku järsk ilmumine Kambriumi plahvatuse ajal on Darwini evolutsioonile pikka aega proovinud. Selle teooria kohaselt peaksid keerulised bioloogilised uudsed ilmnema aja jooksul järk-järgult ja paljude vahepealsete vormidega. Kambriumi plahvatusele eelnenud eelkambriumi hilises kihis ei ole aga leitud siirdefossiile. Ediacara periood, mis hõlmab eelkambriumi lõppu, sisaldab küll keerulisi makrofossiile, kuid nende seos hilisema kambriumi loomahülaga on endiselt vastuoluline.

Charles Darwin ise tunnistas seda kui tõsist vastuväidet oma teooriale, märkides, et Kambriumi kihile eelnenud tohututest algperioodidest puuduvad ülestähendused. Selle puudumise kõige levinum seletus on fossiilsete andmete ebatäielikkus, mis viitab sellele, et loomade esivanemad pidid olema olemas, kuid neid ei olnud nende väiksuse ja pehme keha tõttu lihtne säilitada. Selle artefakti hüpoteesi on aga ümber lükanud hiljutised avastused Ediacarani fossiilsete leiukohtade kohta, mis oleksid võinud võimaldada väikeste pehme kehaga loomsete lähteainete säilimist. Selle asemel andsid need paigad ainult fossiilseid vetikaid ja mõningaid probleemseid organisme.

Hiljutine ajakirjas Trends in Ecology and Evolution avaldatud uuring lisab täiendavaid tõendeid artefakti hüpoteesi vastu. Paleontoloogid eesotsas Derek Briggsiga võrdlesid eelkambriumi ja kambriumi kihtide kivistumisprotsesse ja geoloogiat ning leidsid, et säilitamiseks sobivates prekambriumi kihtides on loomade täielik puudumine. Nad viitavad pehmele maksimaalsele piirangule loomade antiikajal 789 miljonit aastat tagasi. Burgess Shale-tüüpi tingimusi, mida on pakutud loomade varajast säilimist soodustavaks keskkonnaks, ei ole seostatud 789 miljoni aasta taguse või vanema fossiilse elustikuga.

Uuringu autorid viitavad sellele, et krüogeenne lõhe erakordselt säilinud elustikus võib seletada loomade äkilist ilmumist hiljem. Kuid see tõlgendus näib jätvat tähelepanuta vastuolulised tõendid, sealhulgas vaieldamatute metazoa- või kahepoolsete loomade puudumine sel ajal. Veelgi enam, teised uuringud on seadnud maksimaalse piirangu esimestele loomadele veelgi nooremas eas, lähemale Kambriumi algusele.

Need leiud seavad kahtluse alla Darwini evolutsiooni järkjärgulised eeldused ja on vastuolus molekulaarse kella uuringute soovitatud dateeringutega. Evolutsioonibioloogide jaoks on oluline tunnistada ja käsitleda olulisi lahknevusi empiiriliste andmete ja nende teooria põhiennustuste vahel.