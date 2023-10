Teekond asteroidi 16 psüühika juurde: Päikesesüsteemi sünni uurimine

Hiljutine astronoomiline foto on köitnud nii teadlaste kui ka kosmosehuviliste tähelepanu. Pildil on väike killustikukogu, mis asub metallmahutis, kuid selle teeb erakordseks see, et see kruus pärineb asteroidilt. Sellel proovil on Päikesesüsteemi sünnist pärit ürgse materjali jäänused märkimisväärse teadusliku väärtusega. Nüüd alustab uus kosmoseaparaat missiooni, et uurida teist asteroidi, tuntud kui 16 Psyche, mis koosneb peamiselt rauast ja sellega seotud metallidest.

Päikesesüsteemi teke oli dramaatiline ja keeruline protsess. Päikese ja planeetide sünnitanud pilves olevad tolmuosakesed hakkasid ühinema, moodustades tükke. Need tükid kasvasid mõnikord teiste tükkide külge kinni jäädes, kuid suurel kiirusel toimunud kokkupõrked põhjustasid ka nende lagunemise killustikuks ja tolmuks. Aeg-ajalt toimunud kokkupõrked hõlmasid suuremaid kehasid, näiteks siis, kui Maa tekkis ja seda tabas Marsi-suurune objekt. Kokkupõrke praht viis lõpuks nii Maa kui ka Kuu loomiseni.

Kui materjal põrkas kokku kasvava taevakehaga, vabastas tohutul hulgal tekkinud energiat ohtralt soojust. Selle tulemuseks oli sula kivikera, mis jahtus järk-järgult miljardite aastate jooksul. Isegi tänapäevani püsib Maa tuum kuum ja osaliselt sula. Osa sellest soojusest pärineb planeedi tekkest, ülejäänud osa aga radioaktiivsete elementide lagunemisest. Planeete kujundanud tolm koosnes erinevatest kivimimineraalidest, jääst, rauast, niklist ja nendega seotud metallidest ning raskete, sealhulgas radioaktiivsete elementide jälgedest.

Raua ja selle sugulaste olemasolu kosmilistes tolmupilvedes on tähtede energiatootmise tagajärg. Need elemendid on tähtede termotuumasünteesi reaktsioonide lõpp-punkt, mis nõuab tohutul hulgal energiat, et toota midagi peale nende. Järelikult, kui tähed kokku varisevad ja plahvatavad, vabastavad nad universumisse rauda ja muid raskeid elemente. Selle protsessi tulemusena moodustuvad raskemad elemendid nagu kuld, hõbe, plii ja mitmesugused radioaktiivsed isotoobid.

Kui moodustub uus planeet, ei ühine sulamaterjalide segu kergesti. Kergemad mineraalid, nagu räni ja alumiinium, tõusevad planeedi pinnale, samas kui raskemad raud, magneesium ja nendega seotud metallid vajuvad keskmise poole. Purustava kokkupõrke korral teise planeediga on võimalik, et metalliline tuum jääb ellu ja muutub asteroidiks. Selline asteroid koosneks peamiselt niklist ja rauast ning väikeses koguses muid raskeid elemente.

Nikli / raua asteroidi nagu 16 Psyche uurimine pakub huvi kahel olulisel põhjusel. Esiteks annab see ligipääsetava näidise Maa ligipääsmatust tuumast, pakkudes väärtuslikku teavet meie maailma ja teiste kiviste planeetide kujunemise kohta. Teiseks, kuna inimesed söandavad rajada baase Kuule ja teistele taevakehadele, muutub oluliste ressursside hõlpsasti kättesaadavus ülioluliseks. Kuigi vesi on kosmoses laialdaselt saadaval, on ehitusmaterjalid, nagu teras, rasked ja neid on Maalt raske transportida. Seetõttu lihtsustaks nende ressursside leidmine kohapealt oluliselt tulevasi kosmosemissioone ja vähendaks kulusid.

Süvenedes asteroidide, nagu 16 Psyche, koostisesse ja omadustesse, teevad teadlased lahti Päikesesüsteemi sünni saladused ja sillutavad teed tulevastele kosmoseuuringutele ja koloniseerimisele.

Allikad:

– Ken Tapping, Pentictoni Dominioni raadioastrofüüsikalise observatooriumi astronoom.