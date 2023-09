Uus uuring paljastab ülevaate mitokondriaalse DNA emapoolsest pärandist

By

Hiljuti ajakirjas Nature Genetics avaldatud uuring heidab valgust aluspõhja teaduslikule põhimõttele, et mitokondriaalset DNA-d (mtDNA) edastab eranditult ema. Varem arvati, et isapoolne mtDNA elimineeriti pärast viljastamist, kuid selles uuringus leiti, et küpsetel spermatosoididel puudub puutumata mtDNA.

Oregoni tervise- ja teadusülikooli ning teiste institutsioonide teadlased avastasid, et kuigi sperma rakud kannavad väikest arvu mitokondreid, ei sisalda need mtDNA-d. Samuti puudus spermal mtDNA säilitamiseks vajalik valk, mida tuntakse mitokondriaalse transkriptsioonifaktorina A (TFAM) nime all.

Põhjus, miks spermatosoididel ei ole lubatud mtDNA-d panustada, jääb ebaselgeks, kuid üks teooria on see, et spermatosoidid kasutavad viljastumise ajal märkimisväärsel hulgal mitokondriaalset energiat, mis võib viia mutatsioonide kuhjumiseni mtDNA-s. Seevastu munarakkudena tuntud arenevad munad saavad energiat peamiselt ümbritsevatest rakkudest, säilitades seega suhteliselt põlise mtDNA.

Uuring rõhutab emade mtDNA panuse tähtsust evolutsioonilise eelise andmisel, piirates järglastel haigusi põhjustavate mtDNA mutatsioonide riski. Mutatsioonid mtDNA-s võivad põhjustada potentsiaalselt surmavaid häireid kõrge energiavajadusega elundites.

Teadaolevate mtDNA häirete ülekandumise käsitlemiseks on uuringu vastav autor Shoukhrat Mitalipov algatanud meetodi, mida nimetatakse mitokondriaalseks asendusraviks. See meetod asendab mutantse mtDNA terve mtDNA-ga doonormunadest in vitro viljastamise kaudu.

Kuigi seda protseduuri kasutavad kliinilised uuringud on USA-s piiratud, viiakse neid haiguste ennetamiseks ja viljatuse raviks välismaal läbi.

Teadlased usuvad, et TFAM-i rolli mõistmine spermatosoidide küpsemise ja viljastamise ajal võib olla võti teatud viljatushäirete raviks ja abistavate reproduktiivtehnoloogiate tõhususe parandamiseks.

See uuring annab väärtuslikku teavet mtDNA emapoolse pärimise mehhanismi ja selle mõju kohta inimese viljakusele ja sugurakkude ravile.

Allikas:

Lee, W. et al. (2023) Inimese mitokondriaalse DNA ema pärimise molekulaarne alus. Loodusgeneetika. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.