Avastus Lääne-Austraalias võib viia uute roosade teemantide ladestumiseni

Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringu kohaselt on Lääne-Austraalias Argyle'i teemandimaardlat uurivad teadlased teinud olulise avastuse, mis võib avastada uusi väga ihaldatud roosade teemantide maardlaid. Argyle'i teemandikaevandus, mis on nüüdseks suletud, oli 90% maailma värviliste vääriskivide allikas. Kõrgeima kvaliteediga roosade teemantide eest võib maksta kümneid miljoneid dollareid.

Argyle'i maardlast ekstraheeritud mineraalide ja kivimite analüüsimiseks lasereid kasutades leidsid teadlased, et roosade teemantide moodustumise koht on seotud iidse superkontinendi Nuna lagunemisega, mis toimus umbes 1.3 miljardit aastat tagasi. Piirkond, kus kaevandus asub, koges selle lagunemise ajal venitamist, tekitades maakoores tühimikud, mis võimaldasid magmal pinnale liikuda, tuues endaga kaasa roosad teemandid.

Traditsiooniliselt leidub teemandimaardlaid vulkaanilistes kivimites iidsete mandrite keskel. Kuid selleks, et teemandid saaksid roosat või punast värvi, peavad need kokku puutuma tugevate tektooniliste plaatidega, mis muudavad nende kristallstruktuure. Lääne-Austraalia ja Põhja-Austraalia kokkupõrge umbes 1.8 miljardit aastat tagasi põhjustas värvitute teemantide muutumise roosadeks teemantideks sügaval maakoore all.

Uurimisrühm avastas, et Argyle'i maardlad on 1.3 miljardit aastat vanad, mis näitab, et need tekkisid superkontinendi Nuna lagunemise käigus. Uuring viitab sellele, et supermandrite lagunemise käigus tekkinud iidsete mandrite ristumiskohad võivad mängida otsustavat rolli roosade teemandiladestuste tekkes. See leid võib suunata uurimistööd uute roosade teemanti kandvate vulkaanide otsimisel, mis võib viia sarnaste maardlate avastamiseni Austraalias ja mujal maailmas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Lääne-Austraalia Argyle'i teemandimaardlat uurivad teadlased on kindlaks teinud roosade teemantide tekkeks vajalikud geoloogilised tingimused. Iidse superkontinendi Nuna lagunemine tekitas maakoores tühimikud, mis võimaldasid magmal kanda pinnale roosasid teemante. Avastus viitab sellele, et iidsete mandrite ristmikel võib olla võti uute roosade teemantide leidmisel.