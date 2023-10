Uus uuring paljastab seose stressi ja metalli elektroonilise struktuuri vahel

Birminghami ülikooli hiljutine uuring on toonud valgust metallide elektroonilise struktuuri olulisele mõjule nende mehaanilistele omadustele. Ajakirjas Science avaldatud uurimus pakub eksperimentaalseid tõendeid, mis loovad otsese seose metallide elektrooniliste ja mehaaniliste omaduste vahel. Kui varasem teoreetiline arusaam tunnistas seda seost, siis laialt arvati, et see jääb praktilistes katsetes märkamatuks.

Kondenseeritud aine füüsika lugeja dr Clifford Hicksi juhitud töörühm avastas, et aatomite paigutus metallivõres ja selle mehaanilised omadused ei ole üksteisest nii sõltumatud, kui seni arvati. Uuring keskendus ülijuhtivale metallile strontsiumrutenaadile (Sr2RuO4) ja teadlased mõõtsid võre moonutusi, kui materjali rakendati pingele. Üllataval kombel leidsid nad, et Sr2RuO4 kokkusurumine ligikaudu 0.5% võrra vähendas Youngi moodulit, mis on mehaanilise jäikuse mõõt, 10%. Täiendava kokkusurumise rakendamisel suurenes materjali Youngi moodul 20%. Need muutused vastasid uute elektrooniliste olekute hõivamisele, tuues esile sügava seose metallide elektroonilise ja mehaanilise käitumise vahel.

Dr Hicks rõhutas uuringu uudsust, öeldes: "Traditsiooniliselt on masinaehituses kasutatud pinge-deformatsiooni suhteid, samas kui elektroonilisi omadusi ei ole selle lähenemisviisi abil uuritud. Huvitavate elektrooniliste omadustega metallid on sageli rabedad ja neid on raske suurte jõududega allutada. Lisaks on elektrooniliste omaduste oluliseks muutmiseks vaja olulisi tüvesid. Eksperimendis surusime Sr2RuO4 proove kokku kuni 1%, mis on analoogne graniidist meetripulga pigistamisega, kuni see on 99 cm pikk.

Nendest väljakutsetest ülesaamiseks töötasid teadlased välja kohandatud mõõteriistad, mis suudavad mõõta väikseid ja õrnaid proove, säilitades samal ajal krüogeense temperatuuri täpsete elektrooniliste mõõtmiste jaoks. See viis aastat kestnud ettevõtmine avab nüüd ukse sarnasteks uuringuteks teiste metallide kohta. Tegelikult on Ühendkuningriigis asuv inseneriettevõte alustanud selles uuringus kasutatud masina versiooni tootmist, mis võib tulevikus revolutsiooniliselt muuta kõrgtugevate sulamite uurimist.

See murranguline uurimus näitab, kuidas fundamentaalsed uudishimupõhised uuringud võivad viia praktiliste rakendustega tehnoloogiliste edusammudeni. Avastades keeruka seose stressi, deformatsiooni ja metallide elektroonilise struktuuri vahel, saavad teadlased uuesti määratleda meie arusaama materjalide omadustest, mõjutades lõpuks uute materjalide ja tehnoloogiate väljatöötamist.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on selle uuringu tähtsus?

V: See uuring näitab esimest korda eksperimentaalselt tugevat seost metallide elektroonilise struktuuri ja mehaaniliste omaduste vahel. See seab kahtluse alla tavapärase eelduse, et hõivatud või tühjad elektroonilised olekud ei mõjuta metalli aatomvõre ja mehaanilist käitumist.

K: Millisele metallile keskendusid teadlased selles uuringus?

V: Uuringus uuriti peamiselt ülijuhtiva metalli strontsiumrutenaadi (Sr2RuO4) elektroonilisi ja mehaanilisi omadusi.

K: Kuidas teadlased mõõtsid stressi mõju metallile?

V: Meeskond mõõtis metalli võre moonutusi, kui sellele rakendati pinget, mis hõlmas Sr2RuO4 proovide kokkusurumist. See võimaldas neil jälgida muutusi materjali mehaanilises jäikuses, mida tuntakse Youngi moodulina.

K: Millised on selle uuringu praktilised tagajärjed?

V: See uuring sillutab teed edasisteks uuringuteks metallide pinge, deformatsiooni ja elektroonilise struktuuri vahelise seose kohta. Samuti pakub see võimalusi uute tehnoloogiate arendamiseks, eriti kõrgtugevate sulamite uurimisel.