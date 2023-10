Uued uuringud näitavad, et merebakterid kaotasid ookeanile naastes lipu ja muud omadused

Hiljutine USA energeetikaministeeriumi ühise genoomiinstituudi koostöös Las Vegase Nevada ülikooli teadlastega läbi viidud uuring on avastanud üllatavaid leide Chloroflexota perekonna bakterite kohta. Nendel bakteritel, mis on tuntud oma võime poolest saasteaineid lagundada ja süsinikku ringlusse võtta, leiti kuumaveeallikates, kuid nad kaotasid selle omaduse, kui nad sadu miljoneid aastaid tagasi merekeskkonda asustasid.

Teadlased keskendusid konkreetselt Chloroflexota klassile nimega Dehalococcoidia, millel on võime lagundada pestitsiidides ja külmutusainetes leiduvaid kahjulikke kemikaale. Genoomi ja metagenoomilise sekveneerimise abil avastasid nad, et kuumaveeallikates elavatel Dehalococcoidiadel on lipud, mida Chloroflexotas varem ei tuntud. Seevastu nende ookeanis elavatel kolleegidel puudusid lipud, mis viitab sellele, et need struktuurid kadusid evolutsioonilise merekeskkonnaga kohanemise käigus.

Uuring paljastas ka teisi üllatavaid tunnuseid kuumaveeallikal Dehalococcoidia. Mõned neist tunnustest olid kadunud bakterites, mis olid arenenud ookeanis elama, samas kui teiste tunnuste jäänused jäid alles. Näiteks ilmnesid nii kuumaveeallikal kui ka ookeanis elaval Dehalococcoidial rakuseinte kadu ja taimsete ühendite söömisega seotud geenide evolutsiooni keeruline muster. See viitab sellele, et need bakterid sõltuvad taimse materjali lagundamiseks tõenäoliselt koostööst teiste kogukonna mikroorganismidega.

Lisaks leidsid teadlased, et kuumaveeallikal Dehalococcoidia oli ensüüme taimehormoonide sünteesimiseks või lagundamiseks, mis näitab, et nende maal elavatel kolleegidel võib olla võime taimede kasvu manipuleerida.

Chloroflexota bakterite evolutsiooniajaloo ja ainulaadsete omaduste mõistmine võib avaldada olulist mõju mikroorganismide projekteerimisele sellistes rakendustes nagu biokütuse tootmine. Kasutades oma erinevaid metaboolseid võimeid, võivad teadlased välja töötada säästvamaid ja tõhusamaid protsesse erinevates tööstusharudes.

Nende bakterite edasised uuringud võiksid selgitada mikroobsete protsesside võimalikku kasutamist biokütuste tootmises ja muudes säästvates rakendustes.

