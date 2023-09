Autokatalüütiliste tsüklite uurimine: elu päritolu mõistmise poole

Autokatalüüs mängib elu replikatsioonis ja jätkusuutlikkuses üliolulist rolli. Wisconsini-Madisoni ülikooli teadlaste meeskond on läbi viinud uuringu, et mõista autokatalüüsi aluspõhimõtteid ja selle võimalikke tagajärgi elu otsimisele väljaspool Maad.

Autokatalüüs viitab keemilisele reaktsioonile, kus reaktsiooniprodukt toimib sama reaktsiooni katalüsaatorina. Teisisõnu, reaktsioon on isemajandav ja ennast edendav. Teadlased on keskendunud konkreetselt autokatalüütiliste tsüklite klassile, mida nimetatakse suhtepõhiseks autokatalüütilisteks tsükliteks (CompAC).

Teadlased määratlevad kõigepealt CompAC-ides proportsiooni mõiste. Proportsioneerimine hõlmab reaktsiooni elemendi või ühendi oksüdeeritud vormi (tähistatud kui MHi) ja redutseeritud vormi (MLo) vahel, mille tulemuseks on kahe vaheoleku MMed ja sellega seotud jääkproduktide moodustumine, mida tähistatakse kui XComp,M. Selle reaktsiooni stöhhiomeetria võib varieeruda ja mõnel juhul võib kaasata ka täiendavaid toiduliike.

Seejärel uurib meeskond kahte abiprotsessi, mis võivad CompAC-ides esineda: oksüdatiivsed ja redutseerivad abiprotsessid. Oksüdatiivses protsessis kasutatakse oksüdeerijat MMed-i muundamiseks MHi-ks, mis viib oksüdatiivse CompAC moodustumiseni. Teisest küljest hõlmab redutseeriv protsess redutseerijat, mis redutseerib MMed-i MLo-ks, moodustades redutseeriva CompAC-i.

Nende tsüklite paremaks mõistmiseks on teadlased värvinud erinevaid komponente. Autokatalüsaatorid, mis mängivad tsüklites keskset rolli, on alla joonitud. Vaheoleku M-id on esile tõstetud lilla, punase ja kuldse värviga, et tähistada nende kõige oksüdeeritumat, vahepealset ja redutseeritumat olekut. Abiprotsessides osalev oksüdeerija ja redutseerija on esile tõstetud vastavalt sinise ja rohelisega.

Autokatalüütiliste tsüklite põhimõtete mõistmine ei heida valgust mitte ainult elu keerukusele Maal, vaid annab ka väärtuslikke teadmisi võimalikest tingimustest, mis on vajalikud elu tekkeks mujal universumis. Tuvastades autokatalüüsi kõige tõenäolisemad tingimused, saavad teadlased keskenduda oma elu otsimisele planeetidele, millel on sarnased omadused ja potentsiaal isemajandavateks keemilisteks reaktsioonideks.

See uurimus aitab kaasa elu päritolu jätkuvale uurimisele ja võimalusele leida maaväliseid eluvorme. Laiendades oma teadmisi elu replikatsiooni ja jätkusuutlikkuse aluspõhimõtete kohta, jõuame sammukese lähemale universumi saladuste lahtiharutamisele.

