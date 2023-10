Astronoomid saavad Päikese magnetväljast uusi teadmisi

Rahvusvaheliste teadlaste meeskond, sealhulgas Ühendkuningriigi Sheffieldi ülikooli teadlased, on teinud Päikese magnetvälja mõistmisel olulise läbimurde. Kasutades maailma võimsaima päikeseteleskoobi Daniel K. Inouye päikeseteleskoobi (DKIST) Hawaiil kogutud andmeid, suutsid teadlased saada enneolematuid üksikasju Päikese "vaikse" pinna magnetvälja kohta. Need andmed mõjutavad meie arusaamist energiaülekandest Päikese erinevate kihtide vahel ja võivad aidata selgitada, miks välimine kiht, tuntud kui koroona, on pinnast sadu kordi kuumem.

Vaatluste üks peamisi leide on madulaadse mustri avastamine Päikese madalama atmosfääri magnetväljas, mida tuntakse ka kromosfäärina. See muster on ülioluline, et mõistaksime Päikesel esinevaid energetilisi nähtusi, nagu päikeseplasma soojenemine miljonite kelviniteni ja võimsate plahvatuste toimumine, mida tuntakse koronaalsete massiheidete (CME) nime all. Teadlased usuvad, et magnetvälja suuna keerulised väikesemahulised variatsioonid, mis on kooskõlas maolaadse mustriga, viitavad protsessile, mida nimetatakse magnetiliseks taasühendamiseks, kus vastandlikud magnetväljad interakteeruvad ja vabastavad energiat.

Varasemad uuringud koroona ja pinna temperatuuride erinevuste kohta on keskendunud päikeselaikudele, Päikese pinnal asuvatele suurtele ja väga magnetilistele piirkondadele. Kuid käesolev uuring on paljastanud magnetvälja orientatsioonide keerukuse niinimetatud "vaikses päikeses", mis on kaetud väiksemate konvektiivsete rakkudega, mida nimetatakse graanuliteks. Need graanulid sisaldavad nõrgemaid, kuid dünaamilisemaid magnetvälju, mis võivad mängida rolli kromosfääri energiaeelarve tasakaalustamisel.

2022. aastal avatud DKIST on pakkunud teadlastele enneolematuid Päikese vaatlemisvõimalusi. See võimaldab neil näha Päikese tunnuseid hämmastava detailsusega, mis sarnaneb väikese mündi nägemisega suurest kaugusest. Teleskoop on koostöö erinevate institutsioonide, sealhulgas Queen's University Belfast, National Solar Observatory, Max Plancki päikesesüsteemi uurimise instituut ja Eötvös Lorándi ülikool, vahel.

Päikese magnetvälja keerulist olemust valgustades viib see uurimus meid sammu võrra lähemale meie eluandva tähe igakülgsele mõistmisele.

-

Allikad:

– Sheffieldi ülikool

- Belfasti kuninganna ülikool

– Riiklik päikesevaatluskeskus

Mõisted:

– Magnetiline taasühendamine: protsess, kus vastandlikud magnetväljad interakteeruvad ja vabastavad energiat.

– Coronal Mass Ejections (CME-d): Päikese kroonis toimuvad võimsad plahvatused, mis vabastavad tohutul hulgal plasmat ja elektromagnetilist kiirgust.

(See artikkel põhineb Devdiscourse'i avaldatud originaalartikli teabel)