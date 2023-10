Äsja avastatud mustrid päikesekihtides annavad ülevaate päikese müsteeriumist

Astronoomid on Päikese magnetväljast murrangulisi andmeid jäädvustades teinud märkimisväärseid edusamme päikese ühe püsiva saladuse lahtiharutamisel. Andmed kogus Daniel K Inouye päikeseteleskoop (DKIST) Hawaiil, maailma võimsaim päikeseteleskoop. Jäädvustatud andmed on andnud kõige üksikasjalikuma ülevaate päikese magnetväljast selle vaiksel pinnal.

Uurimistööga seotud rahvusvaheline teadlaste meeskond, sealhulgas Sheffieldi ülikooli teadlased, usub, et need andmed mõjutavad päikese kihtide vahelise energiaülekande mõistmist. See võib aidata ka selgitada, miks päikese välimine kiht, tuntud kui koroona, on sadu kordi kuumem kui pind, mida nimetatakse fotosfääriks, mis on vastupidine eeldatule.

DKIST-i tähelepanekud näitavad ja kinnitavad magnetvälja serpentiinset topoloogiat madalamas päikese atmosfääris, mida nimetatakse kromosfääriks. Magnetvälja geomeetria mõistmine on päikeseatmosfääri plasmadünaamikat juhtivate erinevate energeetiliste nähtuste mõistmiseks ülioluline. Arvatakse, et need magnetväljad vastutavad ka Päikesesüsteemi suurimate plahvatuste eest, mida tuntakse kui Coronal Mass Ejections (CME).

DKIST, mis avati 2022. aastal, on murranguline optiline päikeseteleskoop, mis võimaldab rekordiliselt teha päikesevaatlusi. Teleskoobi lahutusvõime on võrdne 50p mündi nägemisega Manchesteris Londonist. Projekt, mida juhib Queen's University Belfast koostöös erinevate institutsioonidega, on rakendanud DKIST-i jõudu, et paljastada päikese magnetväljas uus keeruline energiamuster, mis meenutab maolaadset variatsiooni.

Varasemad uuringud koroona ja fotosfääri soojuse erinevuste kohta on keskendunud peamiselt päikeselaikudele, mis on suured ja väga magnetilised piirkonnad. Teadlased on aga avastanud, et niinimetatud "vaikne päike" sisaldab konvektiivseid rakke, mida nimetatakse "graanuliteks", millel on nõrgemad, kuid dünaamilisemad magnetväljad. Nendel graanulitel võib olla võti kromosfääri energiaeelarve tasakaalustamiseks.

Uurimisrühm kasutas DKIST-i, et jälgida väikesemahulisi variatsioone magnetvälja suunas vaikses fotosfääris. Ootamatu keeruka mustri avastamine, mis on kooskõlas madulaadse magnetilise orientatsiooni variatsiooniga, viitab energia vabanemisele protsessi kaudu, mida nimetatakse magnetiliseks taasühendamiseks. See on siis, kui kaks vastassuunda osutavat magnetvälja interakteeruvad ja vabastavad energiat, mis aitab kaasa atmosfääri kuumenemisele.

Need avastused viivad teadlased sammu võrra lähemale päikese saladuste mõistmisele. Päikese magnetvälja keerukust lahti harutades loodavad teadlased valgustada mehhanisme, mis vastutavad päikese toiteallika ja selle plahvatusohtliku käitumise eest.

Pealkiri: Päikese kihtides uued avastatud mustrid annavad ülevaate päikese müsteeriumist

Allikas:

– Sheffieldi ülikool

Viide:

– Ryan J. Campbell jt, DKIST tutvustab fotosfääris vaikse päikesemagnetismi serpentiinset topoloogiat, The Astrophysical Journal Letters (2023). DOI: 10.3847/2041-8213/acf85d

Allikas: Sheffieldi ülikool (phys.org)