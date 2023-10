Astronoomid saavad tipptasemel päikeseteleskoobi abil uusi teadmisi Päikese magnetväljast

Astronoomid on saavutanud märkimisväärset edu Päikese magnetvälja saladuste lahtimõtestamisel tänu murrangulistele andmetele, mis on kogutud Hawaiil asuvast Daniel K. Inouye päikeseteleskoobist (DKIST). See võimas päikeseteleskoop, mida haldab USA Riiklik Teadusfond (NSF), on pakkunud seni kõige üksikasjalikumad kujutised Päikese magnetväljast.

Üks andmete peamisi leide on serpentiini või maolaadse topoloogia avastamine Päikese "vaikse" pinna magnetväljas, mida tuntakse ka kromosfäärina. See uus ülevaade magnetvälja geomeetriast on ülioluline, et mõista päikeseatmosfääri plasma dünaamikat juhtivaid energeetilisi nähtusi.

Teadlased, sealhulgas Ühendkuningriigi Sheffieldi ülikooli teadlased, usuvad, et need andmed võivad aidata lahendada astrofüüsika pikaajalist segadust: Päikese välimise kihi, mida nimetatakse koroonaks, ja selle pinna, fotosfääri, vahelist drastilist temperatuuride erinevust. Vastupidiselt ootustele on koroona sadu kordi kuumem kui fotosfäär.

Madulaadne muster magnetväljas võib mängida rolli päikeseplasma pingestamises miljonite kelvinite temperatuurideni. Arvatakse, et need magnetväljad põhjustavad ka Päikesesüsteemi suurimaid plahvatusi, mida tuntakse koronaalsete massiväljaheitena (CME).

Varem keskendus enamik uuringuid krooni ja fotosfääri soojuse erinevuste kohta päikeselaikudele, Päikese pinnal asuvatele suurtele ja väga magnetilistele piirkondadele. Uued leiud rõhutavad aga "vaikse päikese" ja selle konvektiivsete rakkude, mida nimetatakse "graanuliteks", uurimise tähtsust, mis sisaldavad nõrgemaid, kuid dünaamilisemaid magnetvälju.

DKIST-i enneolematu lahutusvõime on võimaldanud teadlastel tuvastada keerulisi variatsioone magnetvälja suunas, mis viitab magnetilise taasühendamise esinemisele. See protsess hõlmab kahte vastassuunda osutavat magnetvälja, mis interakteeruvad ja vabastavad energiat, mis aitab kaasa Päikese atmosfääri kuumutamisele.

Rahvusvahelise teadlaste meeskonna, sealhulgas Belfasti Queeni ülikooli, NSF-i riikliku päikeseobservatooriumi ja Saksamaal asuva Max Plancki päikesesüsteemi uurimisinstituudi teadlaste uurimused on avaldatud ajakirjas Astrophysical Journal Letters.

See läbimurre on oluline samm meie eluandva tähe Päikese töö mõistmise suunas. Päikeseteleskoop DKIST on avanud uusi võimalusi päikesefüüsikas ja andnud põnevaid tulemusi, mis on tekitanud elevust erinevate institutsioonide teadlaste seas.

Allikas: Sheffieldi ülikool, teadus- ja tehnoloogiarajatiste nõukogu, Belfasti kuninganna ülikool.