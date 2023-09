Mikrokombid: suure jõudlusega laserite potentsiaali vabastamine

By

Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlased on saavutanud olulise läbimurde mikrokombide arendamisel, muutes need kümme korda tõhusamaks ja avades ukse uutele avastustele kosmoseuuringutes ja tervishoius. Mikrokombid, mis on sisuliselt valgusest valmistatud joonlauad, võivad sageduste täpse mõõtmise tõttu erinevaid välju muuta.

Mikrokamm töötab laseri abil mikroresonaatori sees ringlevate footonite saatmiseks, jagades valguse laia sagedusvahemiku vahel. Need sagedused on paigutatud üksteise suhtes, luues uut tüüpi valgusallika, millel on mitu sagedust samaaegselt, sarnaselt laseritele.

Mikrokombirakendused on laialdased, ulatudes eksoplaneetide otsimisel kasutatavatest kalibreerimisriistadest kuni oma tervise jälgimiseni väljahingamise proove analüüsides. Varasemad mikrokombid seisid aga silmitsi tõhususe piirangutega, mis ei võimaldanud neil oma täit potentsiaali realiseerida.

Chalmersi ülikooli teadlased on sellest piirangust üle saanud, töötades välja meetodi, mis suurendab mikrokombi laservõimsust kümme korda ja tõstab selle efektiivsust umbes 1 protsendilt üle 50 protsendi. See meetod hõlmab kahe mikroresonaatori kasutamist, mis töötavad koos, et parandada mikrokombaini jõudlust.

See läbimurre on märkimisväärne, kuna see toob suure jõudlusega lasertehnoloogia laiemale hulgale turgudele. Näiteks saab mikrokombeid kasutada autonoomsete sõidukite lidari moodulites, GPS-satelliitides, keskkonnatundlikes droonides ja andmekeskustes ribalaiusega tehisintellekti rakenduste jaoks.

Mikrokombinaatide suurenenud tõhusus ja võimsus võivad kiirendada edusamme kosmoseuuringutes, tervishoius ja paljudes muudes tööstusharudes. See uurimus sillutab teed lasertehnoloogia edasistele arengutele ja tutvustab mikrokombinaatide mängulisi võimalusi.

