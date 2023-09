Tume energia: märkimisväärne jõud universumis

Hiljutine universumi mõõtmine on andnud täiendavaid tõendeid selle kohta, et tume energia moodustab olulise osa kosmosest. Tulemuste kohaselt moodustab tumeenergia ligikaudu 69 protsenti kogu aine-energia tihedusest, jättes 31 protsenti nii normaalsele ainele kui ka tumeainele.

Tavaline aine, tuntud ka kui barüoonne aine, hõlmab tähti, galaktikaid, aatomeid ja elu ning see moodustab hinnanguliselt vaid 20 protsenti kogu ainest. Ülejäänud 80 protsenti moodustab tumeaine, mis koosneb veel avastamata subatomilistest osakestest. Tume energia seevastu on jõud, mis vastutab universumi kiireneva paisumise eest. Teadlased ei ole veel kindlaks teinud, mis tume energia täpselt on, kuid see mängib olulist rolli aine-energia tiheduses.

Universumi paisumiskiiruse mõistmine on teadlaste jaoks ülioluline, et mõista tumeenergia olemust ja selle mõju kosmilisele paisumisele. Aine-energia tiheduse määramine võib heita valgust universumi tulevikule, olgu see siis, kas see jätkab lõpmatuseni paisumist või pöördub lõpuks tagasi ja kahaneb nähtuses, mida tuntakse kui Big Crunch.

Tumeenergia hulga mõõtmiseks tuginevad astronoomid galaktikaparvedele. Need klastrid moodustuvad raskusjõu mõjul miljardite aastate jooksul. Võrreldes galaktikate arvu ja massi klastris ning tehes arvulisi simulatsioone, saavad teadlased välja arvutada aine ja energia proportsioonid. Teadlased kasutasid GalWeight-nimelist tehnikat, et hinnata galaktikaparvede massi, loendades galaktikate arvu igas klastris. Võrreldes nende tulemusi simuleeritud klastritega, leidsid nad, et Universum koosneb 31 protsendist ainest.

See mõõtmine on tihedalt kooskõlas varasemate jõupingutuste ja muude Universumi aine-energia tiheduse mõõtmistega, andes täpsema hinnangu. Samuti rõhutab see klastri arvukuse tähtsust kosmoloogiliste parameetrite mõistmise tehnikana.

Leiud aitavad paremini mõista tumedat energiat ja toovad meid lähemale universumi saladuste lahtiharutamisele.

