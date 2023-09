Uus Marsi gravitatsioonianalüüs toetab iidse ookeani olemasolu

By

Hiljutises Tšehhi Teaduste Akadeemia astronoomiainstituudi professori Jaroslav Klokočníki juhitud uuringus on kasutatud uudset meetodit Marsi gravitatsioonijõu analüüsimiseks, et saada täiendavaid tõendeid Marsi paleoookeani põhjaosa olemasolu kohta. Ajakirjas Icarus avaldatud uurimus laiendab varasemaid lähenemisviise ja pakub üksikasjalikumat arusaama iidse ookeani ulatusest.

Uuringu tulemused avaldavad märkimisväärset mõju Marsi vee otsimisele ning planeedi varasema või praeguse elu potentsiaalile. Teadlased märgivad, et seda gravitatsioonianalüüsi tehnikat saab rakendada erinevatel erialadel, nagu geoloogia, geofüüsika, hüdroloogia ja glatsioloogia, pakkudes väärtuslikku teavet taevakeha kohta.

Traditsiooniline lähenemine planeedi pinna kaardistamisel ainuüksi gravitatsioonianomaaliate põhjal ületas autorid, kes tutvustasid uut protsessi, mis analüüsis gravitatsioonianomaalia mõõtmiste põhjal arvutatud gravitatsiooni aspekte. Need gravitatsiooniaspektid pakuvad matemaatilist iseloomustust gravitatsioonijõududele, mida avaldavad Marsi erinevad pinnaelemendid, nagu mäed ja kaevikud.

Analüüsi toetamiseks kasutasid teadlased topograafilisi andmeid, mis saadi NASA Mars Global Surveyori pardal olevast Marsi orbitaalsest laserkõrgusemõõturi seadmest. Seade kaardistas planeedi 4 ja pool aastat, pakkudes olulist teavet Marsi pinna mõistmiseks.

Professor Klokočníki eelmine töö kasutas seda gravitatsioonianalüüsi tehnikat, et kinnitada paleolakkide ja paleoriverisüsteemide olemasolu Sahara liiva all Maal. Meetodit on kasutatud ka Maa geograafiliste tunnuste võrdlemisel Veenuse omadega, aidates meil mõista erinevaid taevakehi.

See uuenduslik gravitatsioonianalüüsi lähenemisviis näitab Marsi ja selle geoloogilise ajaloo edasise uurimise ja mõistmise potentsiaali. See on oluline samm edasi meie naaberplaneedi mineviku saladuste ja iidsete ookeanide võimalikkuse lahtiharutamisel.

Allikad:

Jaroslav Klokočník jt, Marsi gravitatsiooni aspektid, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729

